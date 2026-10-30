Edéa : Guyzo, planteur de vin de palme, est mort après avoir surpris un homme avec sa femme dans leur lit. L'amant a fui, l'épouse est en garde à vue.

À Edéa, un homme a été battu à mort après avoir surpris un autre homme dans son lit conjugal. L'épouse a été arrêtée. L'amant présumé a pris la fuite. La foule réclame justice. Les faits se sont produits dans un quartier de la ville dont l'emplacement exact n'a pas été communiqué à ce stade.

Les circonstances restent floues. Aucune autorité locale n'a confirmé publiquement le déroulé précis. Ce que l'on sait tient à un récit qui circule dans la ville : Guyzo, planteur de vin de palme, serait rentré chez lui plus tôt que prévu. Il aurait trouvé un homme installé, en train de manger, dans sa propre maison. La suite a viré au corps-à-corps. Guyzo n'a pas survécu.

Ce que l'on sait vraiment de la mort de Guyzo

Les faits sont rapportés par des sources locales, relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse camerounaise. Aucun communiqué officiel de la gendarmerie n'a été publié à l'heure où nous écrivons. Le parquet d'Edéa n'a pas communiqué.

Ce que plusieurs sources concordantes affirment : Guyzo était planteur de vin de palme. Il travaillait dans une palmeraie en périphérie de la ville. Ce jour-là, il serait revenu à son domicile alors qu'un homme s'y trouvait avec son épouse.

L'homme aurait été surpris dans le lit conjugal. Une dispute aurait éclaté. Selon les mêmes sources, l'intrus aurait dominé Guyzo. Ce dernier serait décédé avant son arrivée à l'hôpital.

L'épouse a été arrêtée. L'homme a fui. La foule a réclamé justice.

Ces éléments reposent sur des témoignages de voisins et de proches, pas sur un procès-verbal officiel. Il faut les lire avec prudence.

Edéa, le vin de palme et la vie d'un planteur

Edéa est une ville industrielle, adossée à l'usine d'aluminium Alucam et au barrage hydroélectrique. Autour, des quartiers d'habitat spontané, des palmeraies, des routes de latérite.

Le vin de palme est un métier de l'aube. On monte au palmier avant le jour, on récolte la sève, on redescend. Les clients attendent. Le travail est dur, la paie est irrégulière.

Guyzo, selon les sources locales, avait économisé pour se marier. Il avait bâti un foyer. Ce détail, rapporté par des proches, est devenu le cœur du récit qui circule : un homme qui travaille dur, qui construit, et qui perd tout en une rencontre.

Nous n'avons pas pu joindre la famille de la victime avant publication. Le nom complet de Guyzo n'a pas été communiqué.

Un adultère, deux versions, un mort

Deux récits circulent.

Le premier, le plus partagé sur les réseaux sociaux, décrit un mari qui rentre chez lui et trouve un intrus installé, en train de manger. L'intrus aurait agressé Guyzo. Le mari serait mort sous les coups.

Le second, plus prudent, évoque une altercation dont l'origine exacte reste à établir. Qui a frappé le premier ? L'intrus était-il seul ? Y avait-il d'autres personnes dans la maison ? Aucune source ne le confirme de manière fiable.

Ce qui est établi, c'est le résultat : un homme est mort. Une femme est en garde à vue. Un suspect est en fuite.

Le parquet d'Edéa n'a pas précisé les charges retenues contre l'épouse. Elle pourrait être entendue comme témoin, ou mise en cause pour complicité. La distinction est juridiquement importante.

La loi camerounaise et l'adultère

En droit camerounais, l'adultère est une infraction. Il est puni par le Code pénal, avec des peines différentes selon qu'il est commis par un homme ou par une femme le texte est régulièrement critiqué pour cette asymétrie.

Mais l'adultère ne justifie jamais un homicide. Si les faits sont établis, l'auteur des coups devra répondre de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, voire d'assassinat si la préméditation est retenue.

La justice populaire, elle, n'est pas une circonstance atténuante. À Edéa comme ailleurs, la foule qui réclame justice devant un commissariat peut se transformer en menace pour l'ordre public.

La foule, la colère, et ce qu'elle dit du pays

À Edéa, la colère est réelle. Des habitants se sont rassemblés. Ils réclament que l'homme soit retrouvé. Ils réclament que la femme soit punie.

Cette colère dit deux choses.

D'abord, la lenteur judiciaire. Dans beaucoup d'affaires, les suspects disparaissent, les dossiers s'étouffent, les familles attendent. La foule ne fait pas confiance au système pour rendre justice.

Ensuite, la conception du mariage. Le lit conjugal est un espace symbolique. L'intrus qui s'y installe ne commet pas seulement un adultère : il profane un espace que la société considère comme inviolable.

Mais la colère ne doit pas remplacer l'enquête. L'homme en fuite doit être interpellé. L'épouse doit être entendue dans le respect de la procédure. La famille de Guyzo doit pouvoir obtenir réparation.

Ce qui attend les protagonistes

L'enquête est en cours. La gendarmerie d'Edéa n'a pas communiqué sur l'identité du suspect. Sa fuite complique les choses. Les recherches pourraient prendre du temps.

L'épouse est en garde à vue. Elle devra s'expliquer sur ce qu'elle savait, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a vu. Son statut juridique n'est pas encore fixé.

La famille de Guyzo, elle, attend. Elle a perdu un mari, un père peut-être, un fils, un frère. Elle attend une autopsie, un procès, une vérité.

Nous avons tenté de joindre la gendarmerie d'Edéa et le parquet dans l'après-midi du 30 octobre 2026. Sans succès. Le communiqué officiel n'était pas publié au moment d'écrire ces lignes.

Qui est Guyzo ?

Un homme d'Edéa, décrit par ses proches comme planteur de vin de palme. Son nom complet n'a pas été communiqué. Il est décédé après une altercation à son domicile.

Que s'est-il exactement passé ?

Selon des sources locales non confirmées par la gendarmerie, il aurait surpris un homme avec son épouse dans leur chambre. Une dispute aurait éclaté. Guyzo n'a pas survécu.

Où est l'homme en fuite ?

Il n'a pas été interpellé. La gendarmerie n'a pas communiqué sur son identité.

L'épouse est-elle en prison ?

Elle est en garde à vue. Les charges retenues contre elle n'ont pas été précisées.