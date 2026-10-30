C'est officiel. Dans un communiqué de presse signé du ministre, directeur du cabinet civil, Samuel MVONDO AYOLO, la présidence de la République annonce le séjour au Cameroun de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco.

Selon le document daté du 29 octobre, le Souverain monégasque "effectuera du 30 au 31 octobre 2026 un séjour au Cameroun, durant lequel il visitera le Centre Edimar Princesse Grace d'Elig-Essono."

Un retour 23 ans après

Si la visite est courte, elle est hautement symbolique. Il s'agit du grand retour du Prince sur le sol camerounais, 23 ans après son dernier passage en mars 2003.

À l'époque, encore prince héritier, il avait été accueilli à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen par Marafa Hamidou Yaya, alors ministre d'État chargé de l'Administration territoriale. Son programme avait déjà compris une audience privée avec le Président Paul BIYA, une rencontre avec la Première dame Chantal BIYA et la visite du Foyer Princesse Grace, centre d'accueil pour enfants de la rue.

Devenu Souverain depuis 2005, il revient cette fois avec un autre agenda.

Cette étape camerounaise s'inscrit dans une tournée africaine de quatre jours qui l'a d'abord conduit à Madagascar, avant le Cameroun puis le Sénégal.

Le cœur de la visite : l'humain et l'environnement

Le point central annoncé par le communiqué est la visite du Centre Edimar Princesse Grace d'Elig-Essono, dans le 1er Arrondissement de la capitale politique du Cameroun. La structure n'est pas choisie au hasard. Elle est le symbole historique de la relation Monaco-Yaoundé.

Créé au début des années 2000 et soutenu sans interruption par Monaco Aide et Présence (MAP), le Centre accueille quotidiennement plus de 160 jeunes en situation de rue. Il porte le nom de la mère du Prince, la Princesse Grace Kelly, icône de l'engagement humanitaire. La Principauté y finance un programme de bourses scolaires et de formation professionnelle.

Au-delà du social, la visite devrait avoir un volet diplomatique et environnemental majeur. Une rencontre au sommet est annoncée avec le Président Paul Biya au Palais de l'Unité.

Jusqu'ici, l'axe Monaco-Yaoundé s'est illustré par une empreinte philanthropique discrète mais solide. La Fondation Prince Albert II est l'un des acteurs internationaux les plus engagés pour la préservation des écosystèmes critiques du Bassin du Congo, dont le Cameroun est l'un des gardiens.

Selon des sources diplomatiques, la visite pourrait marquer une volonté de transformer cet ancrage historique en un partenariat économique plus concret, avec des discussions attendues sur les opportunités d'affaires et les projets de coopération.

Le Prince Albert II est attendu à Yaoundé ce vendredi.