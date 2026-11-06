L’officier de police principal Steve Obam s’est jeté dans un fleuve à Yokadouma pour rattraper un suspect en fuite. Il n’est pas réapparu. Les recherches se poursuivent, mais le pire est redouté.

Yokadouma, deux jours sans Steve Obam

Le récit tient en quelques lignes. Une patrouille de routine. Un groupe suspecté de consommer du chanvre. Des fuyards. Un policier qui court. Un suspect qui saute dans le fleuve. Et un officier qui plonge derrière lui.

Depuis, Steve Obam n’est pas remonté.

L’homme est officier de police principal, en poste à Yokadouma. C’est dans cette ville de l’Est Cameroun que tout s’est joué.

Ce que l’on sait de la poursuite

Les éléments de la police de Yokadouma effectuaient une patrouille de routine lorsqu’ils ont aperçu un groupe d’individus soupçonnés de consommer du chanvre. À la vue des forces de l’ordre, le groupe a pris la fuite.

Steve Obam s’est lancé à leurs trousses. Au cours de la course-poursuite, l’un des fuyards s’est jeté dans un fleuve pour échapper à l’arrestation. L’officier a plongé à son tour. « Déterminé à ne pas le laisser s’enfuir », écrit la source.

C’est la dernière fois qu’il a été vu.

Recherches en cours, espoir mince

Ses collègues et les populations riveraines poursuivent les recherches. « Le pire est redouté ».

Une ville sous le choc

« C’est une situation inédite et douloureuse qui plonge toute la ville de Yokadouma dans l’émoi ». L’expression est celle d’un témoignage indirect, pas d’une citation attribuée. Nous la reprenons comme telle.

Ce que l’on peut dire, c’est que la disparition d’un policier en service, dans une ville moyenne de l’Est, secoue forcément les habitants. Les recherches mobilisent les collègues et les riverains. Et l’incertitude sur le sort de Steve Obam pèse sur tous.

Qui est Steve Obam ?

Un officier de police principal en poste à Yokadouma, selon le texte source.

Que s’est-il passé exactement ?

Lors d’une patrouille, des suspects ont fui. L’un d’eux s’est jeté dans un fleuve. Steve Obam a plongé pour le rattraper. Il n’est pas réapparu.

Les recherches continuent-elles ?

Oui. Ses collègues et les populations riveraines poursuivent les recherches.