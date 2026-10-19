Le CAREF (Centre pour l'Accueil et la Restauration des familles) convie les couples, fiancés et futurs mariés à une rencontre inspirante le samedi 24 octobre 2026, de 15h30 à 17h30, au Delph'S Halls, à Bonapriso (Rue UTA, en face de la Clinique Odyssée).

« Accepter son conjoint pour vivre une vie de couple épanouie »

Un thème essentiel pour la stabilité des foyers Beaucoup de tensions conjugales naissent d'un même désir : changer l'autre. Cette conférence invite à un autre chemin : accepter son conjoint tel qu'il est, pour bâtir une relation plus sereine, plus solide et plus épanouie.

Des orateurs d'expérience

Les échanges seront animés par le couple Ndjoko et le couple Nyimga, qui partageront conseils pratiques et vécu de terrain. Une dynamique au service des couples depuis plus de dix ans Fondé par les visionnaires Armand et Micarème Nyimga.

Le CAREF accompagne les couples depuis plus d'une décennie. Son action a déjà permis à plus d'une centaine de couples de devenir impactés, productifs et épanouis.

Sa mission tient en quatre mots : accompagner les couples dans leurs défis, restaurer les cœurs et les relations, épanouir les familles pour un avenir meilleur, et avancer ensemble vers des couples forts et des familles bâties sur Dieu.

« Un couple épanoui commence par un cœur qui accepte. »

DATE & HEURE: Samedi 24 octobre 2026 15h30 – 17h30

LIEU: Delph'S Halls, Bonapriso Rue UTA, en face de la Clinique Odyssée

ENTRÉE: Libre et gratuite, sous réservation Réservations par WhatsApp ou appel : 677 242 554 / +237 6 98 58 59 59

À propos du CAREF

Le Centre pour l'Accueil et la Restauration des familles est une dynamique d'accompagnement des couples, dont l'ambition est de voir des familles fortes, unies et épanouies.

Contact presse et réservations : 677 242 554 / +237 6 98 58 59 59 Réservations : 677 242 554 | +237 6 98 58 59 59