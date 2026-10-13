La circulaire présidentielle pour le budget 2027 ne mentionne pas les élections municipales et législatives attendues. Une omission qui soulève des questions.

Alors que la circulaire budgétaire 2027 détaille les priorités économiques, elle passe sous silence les scrutins municipaux et législatifs. Un oubli ou un choix ?

La circulaire présidentielle relative à la préparation du budget 2027 a été rendue publique. Elle fixe les grandes orientations économiques : import-substitution, agriculture, infrastructures. Mais elle ne dit pas un mot des élections municipales et législatives pourtant annoncées pour l’année prochaine.

Qui a décidé de ce silence ? Pourquoi les scrutins ne figurent-ils pas dans les priorités budgétaires ?

Ce que dit la circulaire

La circulaire budgétaire 2027 reprend les grandes orientations des années précédentes. Elle met l’accent sur l’import-substitution, la production locale, la réduction des importations. Elle évoque des prélèvements ciblés pour financer cette politique. Elle parle d’agriculture, d’infrastructures, de foncier.

Aucune ligne sur les élections.

L’absence des élections

Les élections municipales et législatives sont attendues en 2027. Elles devaient être annoncées. Elles impliquent des dépenses : organisation des bureaux de vote, formation des agents, impression des bulletins, sécurisation des scrutins.

Rien de tout cela n’apparaît dans la circulaire.

Pourquoi ce silence pose question

Un budget, c’est un programme. Ce qu’on y met, c’est ce qu’on veut faire. Ce qu’on n’y met pas, c’est ce qu’on ne veut pas faire ou ce qu’on veut cacher.

L’absence des élections dans la circulaire peut signifier plusieurs choses. Soit les crédits seront alloués plus tard, par une loi de finances rectificative. Soit les élections seront reportées. Soit elles seront financées par d’autres canaux, moins transparents.

Aucune de ces hypothèses n’est confirmée.

Les enjeux pour les collectivités

Les élections municipales concernent directement les collectivités locales décentralisées. Leur organisation relève du ministère de l’Administration territoriale et d’ELECAM. Un budget doit être prévu.

Si les crédits ne sont pas inscrits, comment les communes pourront-elles organiser les scrutins ? Comment les partis politiques pourront-ils faire campagne ?

La question reste ouverte.

Que dit la loi ?

Le Code électoral prévoit l’organisation des élections à intervalles réguliers. Les législatives et municipales de 2020 avaient été organisées en février. Les prochaines devaient suivre le même calendrier.

Mais aucun texte officiel ne confirme à ce stade une date pour 2027. Le silence de la circulaire ajoute à l’incertitude.

Un silence qui en dit long

Dans un pays où le budget est un instrument politique, l’absence des élections dans la circulaire n’est pas anodine. Elle peut préparer un report. Elle peut aussi signifier que les crédits seront décaissés en urgence, sans débat.

Une chose est sûre : le silence budgétaire ne fait pas disparaître les élections. Il les rend plus opaques.

Ce qui attend 2027

Si les élections ont lieu, il faudra bien les financer. Si elles n’ont pas lieu, il faudra l’expliquer. Dans les deux cas, la circulaire budgétaire 2027 restera comme le document qui n’en a pas parlé.

La circulaire budgétaire 2027 mentionne-t-elle les élections ?

Non. Aucune mention des élections municipales et législatives n’apparaît dans les éléments disponibles.

Les élections sont-elles prévues en 2027 ?

Elles sont annoncées pour 2027 selon les informations disponibles, mais aucun calendrier officiel n’a été confirmé.

Pourquoi ce silence ?

Plusieurs hypothèses : report, financement ultérieur, oubli. Aucune n’est confirmée.

Que dit la loi ?

Le Code électoral prévoit l’organisation régulière des scrutins. Les modalités de financement relèvent de la loi de finances.