Le DG d’Orange répond aux sollicitations des Camerounais à travers une offre innovante :: CAMEROON

Dans un contexte marqué par la vie chère, les camerounais sont sans cesse à la quête d’opportunités pour réduire leur coût de vie et tirer un meilleur avantage des offres et services sur le marché.

C’est dans ce sens qu’Orange Cameroun à travers la voix de son Directeur Général Patrice Benon, a bien voulu proposer une offre révolutionnaire.

Dans une vidéo publiée le 14 mai dernier sur les réseaux sociaux de la marque et dans les chaines de télévision, il annonce que les clients d’Orange Cameroun vont entrer dans une nouvelle dimension, « celle de la connectivité à l’infini grâce à sa nouvelle Offre Infinity, qui arrive à point nommé dans un contexte où les camerounais ont un besoin fondamental d’une connexion internet « stable, abordable et illimité » pour les domiciles et les entreprises.

A la Maison, cette nouvelle offre avec un débit de qualité va permettre aux camerounais de lire des vidéos, de suivre les cours en ligne, et d’accéder aux services innovants tels que « les maisons connectées ».

Au bureau, les professionnels auront une facilité à se connecter pour les réunions en ligne ou au Cloud et de multiples opportunités pour booster leurs affaires.

Engagé dans sa lutte contre la vie chère, le DG d’Orange Cameroun rassure que la Box sera accessible à tous (même si pour l’instant elle n’est disponible qu’à Yaoundé et à Douala) à un prix abordable.



Avec des prix d’abonnement mensuel qui commencent à partir de 14.900 F CFA.

Cette annonce du DG est une réponse forte aux demandes des camerounais, surtout en ce qui concerne la connexion illimitée et moins chère à internet.