Cameroun - Douala : enceinte, elle est agressée en allant accoucher

Douala : Alice, 27 ans, enceinte, et son mari Bernard ont été agressés à Pk10 alors qu'ils se rendaient à la maternité. 175 000 F volés. Le bébé est né.

Dans la nuit du 14 septembre 2026, un couple en route vers la maternité du Pk10 à Douala a été attaqué par trois hommes armés d'une machette, quelques minutes seulement après que la future mère a perdu les eaux.

Il est 3 heures du matin, ce lundi 14 septembre 2026, au lieudit « Sobikago », dans le quartier Pk10, à Douala III. Alice, 27 ans, perd les eaux. Son mari, Bernard, 34 ans, démarre sa moto. Elle ne veut pas démarrer.

Le couple décide de marcher vers la route, à 200 mètres, pour trouver un taxi.

Ils n'iront pas loin. Trois hommes les arrêtent. L'un braque une torche sur leurs visages. « Vous allez où à pareille heure ?! », demande-t-il.

Bernard parle de l'état de sa femme. Il dit qu'ils vont à l'hôpital.

« Ce n'est pas notre problème ! Donnez-nous tout ce que vous avez pour sauver vos têtes ! »

Le récit d'une nuit qui aurait pu virer au drame

Les cris ont réveillé le quartier. Aux premières heures du 14 septembre, des habitants de Pk10, lieudit « Sobikago », côté Douala III, sont sortis de chez eux. Un couple venait d'être agressé.

Bernard N., soudeur de 34 ans, et sa femme Alice, 27 ans, se rendaient à l'hôpital pour accueillir leur deuxième enfant. La moto de Bernard n'a pas voulu démarrer. L'engin a « toussoté, sans plus », rapporte le Cameroon Tribune.

Le couple a décidé de marcher.

À environ 200 mètres de la route, trois individus les ont abordés. L'un d'eux a demandé où ils allaient. Bernard a expliqué la situation. Il a parlé de l'état de sa femme.

La réponse du bandit : « Ce n'est pas notre problème ! Donnez-nous tout ce que vous avez pour sauver vos têtes ! »

Un sac est arraché. Il contient 175 000 F CFA, prévus pour l'accouchement, annoncé par césarienne. Trois téléphones sont également volés à Bernard. Un troisième agresseur tient le couple en respect avec une machette.

Le pire était à venir.

« Un bon mendiant ne choisit pas ses clients »

Le bandit qui tient le sac ordonne à Alice de s'asseoir par terre. La jeune femme, en travail, gémit. Elle refuse. Il la force.

Puis il arrache sa chaînette en or et ses boucles d'oreilles.

Bernard proteste : « Vous ne voyez pas son état ?! »

La réponse fuse, glaçante : « Un bon mendiant ne choisit pas ses clients ».

Le mari s'énerve. Il empoigne l'agresseur. Il reçoit un coup de couteau près de l'épaule. Les cris redoublent. Des riverains accourent. Les trois bandits s'enfuient avec le butin.

Un habitant du quartier, véhiculé, conduit le couple à l'hôpital.

« Alice a accouché d'un garçon »

Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Alice a donné naissance à un garçon. Par voie basse, finalement. La maman et le bébé se portent bien. Bernard, lui, « supporte bien ».

Un dénouement heureux. Mais une nuit dont le couple se souviendra longtemps.

Pk10 : un quartier sous tension

Pk10 n'est pas un quartier isolé. C'est une zone densément peuplée de Douala III, connue pour son marché et son activité commerciale. Mais c'est aussi un secteur où l'insécurité est régulièrement dénoncée par les habitants.

En juin 2026, un article du Cameroon Tribune rapportait déjà des opérations de ratissage à Yaoundé, dans des quartiers comme Etoa ou la Cité verte, où « maisons abandonnées, kiosques de fortune, pistes et petits carrefours sont passés au peigne fin ». Le même type d'opération n'a pas été documenté à Pk10.

Le mois précédent, l'Agence Gabonaise de Presse alertait sur un groupe appelé les « Zombies », qui « ne se cachent pas » et « filment eux-mêmes leurs sorties » à Yaoundé, commettant « agressions, intimidations, racket de passants, dépouillement de riverains » au vu et au su de tous.

Pk10 n'est pas Yaoundé. Mais le mode opératoire un groupe de trois individus, opérant à une heure où les rues sont vides, ciblant des personnes vulnérables s'inscrit dans une tendance documentée à l'échelle nationale.

Les agresseurs courent toujours

Au moment d'écrire ces lignes, les trois hommes n'ont pas été arrêtés. La police a été alertée, mais aucune interpellation n'a été annoncée.

Une question reste sans réponse : comment trois hommes armés d'une machette ont-ils pu opérer en toute impunité dans un quartier résidentiel, à 200 mètres d'une route principale, sans être inquiétés ?

Ce que révèle cette agression

Le fait divers est brutal. Mais il dit aussi quelque chose de plus large.

À Douala, comme à Yaoundé, l'insécurité nocturne est une réalité quotidienne. Les vols à l'arraché, les agressions à l'arme blanche, les attaques ciblées sur des personnes vulnérables femmes enceintes, couples, travailleurs rentrant tard sont monnaie courante.

Le drame évité du Pk10 n'est pas une exception. C'est un symptôme.

Que s'est-il passé au Pk10 à Douala le 14 septembre 2026 ?

Un couple, Alice et Bernard, se rendait à la maternité vers 3h du matin. Leur moto n'a pas démarré. En marchant vers la route, ils ont été attaqués par trois hommes. Le sac contenant 175 000 F CFA destinés à l'accouchement a été volé. Bernard a reçu un coup de couteau. Alice a finalement accouché d'un garçon.

Les agresseurs ont-ils été arrêtés ?

Non. Au moment de la publication, les trois hommes n'ont pas été interpellés. La police a été alertée, mais aucune arrestation n'a été annoncée.

Où se trouve le quartier Pk10 à Douala ?

Le Pk10 est situé dans l'arrondissement de Douala III, dans la région du Littoral. Le lieudit « Sobikago » est une zone résidentielle de ce quartier.

Pourquoi cet événement est-il important ?

Il illustre l'insécurité nocturne à laquelle font face les habitants de Douala. Le fait qu'une femme enceinte en travail ait été ciblée montre la vulnérabilité des populations face au banditisme urbain.

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