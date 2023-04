CAMEROUN :: FOOT CORPO-VETERANS : C'est parti pour la saison 2023 :: CAMEROON

La Fédération Camerounaise de Football a procédé au lancement officiel la saison du football corpo-vétérans ce samedi au stade Mbappe Leppe de Douala, capitale économique du Cameroun.

Le kick off de la saison de football corpo-vétérans a été donné ce samedi 15 Avril au stade Mbappe leppe avec la rencontre d’ouverture de la coupe des corpo entre l’Associations des Sociétés Pétrolières (ASCIP) et l’Association des Entreprises de Banques (AFA).

Soleil Nyassa , le président de la commission du football Corpo et vétérans à la Fecafoot a fait le déplacement de Douala pour présider à ce lancement sous la coordination des points focaux du Littoral que sont BOB LAGACHETTE et RICHARD MOUKOLLO.

Il faut dire que Cette coupe des corpo marque le début effectif de la promotion du football corporatif et vétéran par le nouvel exécutif à la tête de l’instance faitière du football camerounais. Ce qui a fait dire a Soleil Nyassa : « Depuis des années les corpos sont portés disparus. C’est ma fierté aujourd’hui que la ville de Douala nous permette de retrouver la fierté que nous avions avant et surtout ces grandes entreprises qui ont décidé de nous accompagner. Je dis merci au président de la fédération. Ce qu’il faut savoir c’est que c’est la coupe des corpos, ce n’est pas le championnat. ».

Sur le format de la compétition, le président de la commission du football Corpo et vétérans à la Fecafoot : « La coupe prendra fin le 30 Avril à Yaoundé. Ce sont les plays off, nous cherchons deux champions du Littoral, du Centre et de l’Ouest. Ce sont les trois régions qui ont souscrit. Le championnat va démarrer juste après, nous avons scindé deux entités : les vétérans et les corpo. Le football est le seul parti politique qui nous unit tous. »

Pour ce qui est decla rencontre du jour ,les deux équipes ont offert aux public un spectacle d'assez bonne qualité cependant à sens unique pour le groupement des banquiers AFA qui Grâce à un doublé de Dipita Francis et un but de Pouani Ntoko, a dominé l’Association des Entreprises de Banques sous la bannière APECCAM sur le score de 3 buts à 0. Loin des euphories des victoires comme dans un match de football classique, la satisfaction a plutôt été celle de voir une compétition de corpo naitre. « C’est une bonne initiative de la FECAFOOT d’organiser ce genre de compétitions pour les corpo. Nous sommes très sérieux en tant que banquiers, nous voulions remporter ce match. J’ai eu la chance de marquer deux buts mais je vais tirer le chapeau à l’équipe toute entière. » a affirmé le double buteur Dipita Francis.