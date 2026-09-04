Camer.be
Yaoundé : le Salon de l’Orientation et des Métiers ouvre ses portes à PlaYce Warda
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - Yaoundé : le Salon de l’Orientation et des Métiers ouvre ses portes à PlaYce Warda

Le Salon de l’Orientation et des Métiers a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 3 septembre 2026 à PlaYce Yaoundé. Prévue jusqu’au samedi 5 septembre, cette première édition entend rapprocher les jeunes des opportunités de formation et d’insertion professionnelle.

Durant trois jours, les visiteurs peuvent s’informer sur les différentes filières de formation, découvrir des métiers d’avenir et bénéficier de conseils pour mieux définir leur projet académique et professionnel.

La cérémonie d’ouverture a notamment été marquée par une conférence de presse. Elle a réuni plusieurs acteurs engagés dans l’accompagnement des jeunes, parmi lesquels le Centre de l’Information et de l’Orientation Professionnelle (CIOP), le Fonds National de l’Emploi (FNE) ainsi qu’un spécialiste des Ressources Humaines.

Les échanges ont permis de mettre en lumière les principaux défis liés à l’orientation scolaire et professionnelle, à la formation et à l’employabilité des jeunes. L’objectif est notamment d’aider les participants à mieux identifier les compétences recherchées sur le marché de l’emploi et à faire des choix professionnels plus adaptés à leurs aspirations.

À la suite de cette rencontre avec la presse, les participants ont effectué une visite du Village des Exposants. Cet espace rassemble différents établissements de formation, entreprises et structures spécialisées, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir leurs programmes, services et opportunités.

Le salon se poursuit jusqu’au 5 septembre avec plusieurs activités au programme. Des ateliers pratiques, des séances de conseil en orientation, des tables rondes et des témoignages sont notamment prévus.

Une cérémonie de remise de bourses et de kits offerts par les partenaires viendra également clôturer cette première édition.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent ainsi contribuer à une meilleure préparation des jeunes aux réalités du monde professionnel et favoriser leur accès aux opportunités de formation et d’emploi.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Yaoundé : le Salon de l’Orientation et des Métiers ouvre ses portes à PlaYce Warda
TAXIGO : 49 chauffeurs retenus pour le futur service de transport à l’aéroport de Douala
SCB Cameroun renouvelle la garantie et la sécurité du paiement par carte bancaire
Affaire Martinez Zogo : pourquoi les magistrats sont-ils remplacés ?
Essos : la forteresse qui cache des enfants
Remise des prix à Baleng: Sa Majesté Fo Negou II remet l'école au centre des priorités
BIODIGESTEURS ET ENGRAIS ORGANIQUES : LE FNE ET LE CENTRE DE FORMATION EN AGROECOLOGIE DE BANGANGTE
Douala : Guy Martial Kati décoré Chevalier de l’Ordre du Mérite camerounais
Banque : Société Générale lance son « Press Club »
TCS vidé : complicité interne présumée dans un casse spectaculaire
Centre de Formation Professionnelle en Métiers d’Hôtellerie, Santé et des Petits Métiers du Ndé
Tazih Robinson :«Apprendre un métier, maîtriser une compétence, entreprendre et créer"
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:09
Yaoundé : le Salon de l’Orientation et des Métiers ouvre ses portes à PlaYce Warda

Yaoundé : le Salon de l’Orientation et des Métiers ouvre ses portes à PlaYce Warda
08:02
TAXIGO : 49 chauffeurs retenus pour le futur service de transport à l’aéroport de Douala

TAXIGO : 49 chauffeurs retenus pour le futur service de transport à l’aéroport de Douala
07:35
SCB Cameroun renouvelle la garantie et la sécurité du paiement par carte bancaire

SCB Cameroun renouvelle la garantie et la sécurité du paiement par carte bancaire
02:16
Eto'o accuse Alioum Sidi d'avoir trahi le Cameroun

Eto'o accuse Alioum Sidi d'avoir trahi le Cameroun
01:35
Sahel : Moscou accuse Paris et Kiev de soutenir les djihadistes

Sahel : Moscou accuse Paris et Kiev de soutenir les djihadistes

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo