Cameroun - Yaoundé : le Salon de l’Orientation et des Métiers ouvre ses portes à PlaYce Warda

Le Salon de l’Orientation et des Métiers a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 3 septembre 2026 à PlaYce Yaoundé. Prévue jusqu’au samedi 5 septembre, cette première édition entend rapprocher les jeunes des opportunités de formation et d’insertion professionnelle.

Durant trois jours, les visiteurs peuvent s’informer sur les différentes filières de formation, découvrir des métiers d’avenir et bénéficier de conseils pour mieux définir leur projet académique et professionnel.

La cérémonie d’ouverture a notamment été marquée par une conférence de presse. Elle a réuni plusieurs acteurs engagés dans l’accompagnement des jeunes, parmi lesquels le Centre de l’Information et de l’Orientation Professionnelle (CIOP), le Fonds National de l’Emploi (FNE) ainsi qu’un spécialiste des Ressources Humaines.

Les échanges ont permis de mettre en lumière les principaux défis liés à l’orientation scolaire et professionnelle, à la formation et à l’employabilité des jeunes. L’objectif est notamment d’aider les participants à mieux identifier les compétences recherchées sur le marché de l’emploi et à faire des choix professionnels plus adaptés à leurs aspirations.

À la suite de cette rencontre avec la presse, les participants ont effectué une visite du Village des Exposants. Cet espace rassemble différents établissements de formation, entreprises et structures spécialisées, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir leurs programmes, services et opportunités.

Le salon se poursuit jusqu’au 5 septembre avec plusieurs activités au programme. Des ateliers pratiques, des séances de conseil en orientation, des tables rondes et des témoignages sont notamment prévus.

Une cérémonie de remise de bourses et de kits offerts par les partenaires viendra également clôturer cette première édition.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent ainsi contribuer à une meilleure préparation des jeunes aux réalités du monde professionnel et favoriser leur accès aux opportunités de formation et d’emploi.

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