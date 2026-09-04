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SCB Cameroun renouvelle la garantie et la sécurité du paiement par carte bancaire
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SCB Cameroun renouvelle la garantie et la sécurité du paiement par carte bancaire

Pour la deuxième année consécutive La certification PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) qui est une norme internationale de sécurité des données conçue pour protéger les informations des cartes de paiement a été renouvelée pour la Société Commerciale Banque Cameroun. Il s’agit d’une Obligatoire de transparence pour toute entreprise qui stocke, traite ou transmet des données de cartes bancaires.

Dans un secteur bancaire de plus en plus concurrentiel et soumis aux mutations, SCB Cameroun continue de construire sa fiabilité qui lui confère une crédibilité nationale et internationale à travers des outils de mesure attestés. Dans ses activités quotidiennes en agence, le paiement par carte bancaire occupe une place importante et appelle à la mise en place de garanties pour la clientèle de plus en plus nombreuse.

Aussi, depuis le mois de septembre en cours et pour la deuxième année consécutive, la Banque confirma sa certification PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard), un référentiel international de référence en matière de sécurité des données de cartes de paiement. 

A SCB Cameroun, on confesse que cette certification confirme « son engagement en faveur de la sécurité des données de paiement» Un exercice qui, au sein de la corporation n’est pas de tout repos et qui ne s’acquiert qu’à travers un examen minutieux de tout le processus de paiement par carte bancaire dans le circuit de la Banque. De fait « Cette certification, délivrée dans le cadre des standards établis par le PCI Security Standards Council (PCI SSC), vient reconnaître la conformité de SCB Cameroun aux exigences internationales les plus strictes en matière de protection des données liées aux cartes bancaires ».

Si la matrice PCI SSC, créé en 2006 à l’initiative des principaux réseaux internationaux de paiement, œuvre à l’harmonisation et à l’amélioration continue des standards de sécurité applicables à l’écosystème des moyens de paiement. La certification de SCB Cameroun intervient « à l’issue d’un audit indépendant et approfondi, portant sur l’ensemble des dispositifs, processus et pratiques mis en œuvre par la Banque pour sécuriser les données de cartes de paiement, depuis leur traitement jusqu’à leur transmission et leur stockage »

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