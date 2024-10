FRANCE :: Trente ans de carrière, un parcours jalonné de succès, cela se fête avec grandeur

C'est ce qu'a célébré l'incontournable Bisso Solo, figure mythique du Bikutsi, ce rythme ambiant des forêts camerounaises qui a traversé les âges, tout en berçant des générations entières. Comme un fils prodige, Bisso Solo a été honoré dans la petite salle communale de Lognes, en Seine-et-Marne, plein à craquer.

Les 500 places, occupées par des admirateurs venus de toute la France et d’Europe, ont vibré au rythme des multiples titres à succès de l’artiste.

La scène, baignée de lumière et d’émotions, a vu défiler les grands noms de la musique comme Josco l'INQUIETEUR, Richard AMOUGOU, Gaby NDONGO, Tanus FOE, Pedro du Cameroun, BIBA BIFANA, Miss CHARLOTTE, Regina LOVE, venus saluer l’enfant du pays.

Sous la direction artistique impeccable de DJ Christ, chaque note a résonné avec précision, et le clou de la soirée, l’arrivée du fameux gâteau marquant ses 30 ans de carrière, a déclenché une vague de joie qui a enflammé la salle.

Au cours de cette soirée, chaque note jouée semblait être un voyage à travers les années, retraçant son évolution artistique, marquée par des combats, des triomphes, et une passion indéfectible pour son art.

Les regards émus de ses proches et de ses amis témoignaient de l'ampleur de son héritage.



Cette soirée, auréolée de couleurs, de chaleur humaine et de reconnaissance, n’a fait que confirmer l’impact profond de Bisso Solo sur la scène musicale.

Plus qu’un artiste, il est un père, un ami, un époux, un homme dont l’âme vibre au rythme de la musique.

Que les cieux et les dieux du Mont Cameroun continuent de lui offrir l’inspiration, afin que, encore et toujours, il puisse envoûter nos cœurs avec ses mélodies intemporelles.

Ce n’était pas simplement une fête, mais la célébration d’une carrière où l’art et la vie se sont intimement mêlés.

À travers ses chansons, Bisso Solo raconte la vie de tous les jours, de son peuple, malgré le temps, c'est une voix vivante et incontournable, un guide musical dont l'écho résonnerait encore longtemps dans le cœur de ses auditeurs.