Jubilé du Dr Foading Bertin : Un Dimanche de Partage à Anderlecht !

En date du 16 juin 2024, la plaine des sports Corneille Barca à Anderlecht a accueilli un événement exceptionnel : le jubilé du Dr Foading Bertin. Cette journée de célébration a été marquée par une atmosphère de convivialité et de retrouvailles, organisée par Mbiami Picard et la grande famille du "Deux Zéro FL" de Bruxelles. L'événement a rassemblé des invités prestigieux, triés sur le volet, parmi lesquels on pouvait compter Fogain Mathurin, membre fondateur du "Deux Zéro", Pauline Ngo Mahop, présidente du "Deux Zéro FC", Kamden Isaïe, opérateur économique, ainsi que les membres du "Trois Zéro".

Le jubilé a été plus qu'une simple célébration sportive. Il a été l'occasion pour les participants de renouer avec de vieux amis et de revivre des souvenirs partagés sur le terrain. Un des participants a exprimé sa joie : "Ce fut un dimanche rempli de bonne humeur et je suis d'autant plus ravi car au-delà du jubilé, j'ai revu d'anciens grands frères, d'anciens footeux comme Platini avec ses touches de balle précises, Jules égal à lui-même en défense, Richard et ses petits ponts, Jean Pierre Bouneck avec ses bons restes."

Les spectateurs ont été témoins de moments de pure magie sur le terrain, rappelant les beaux jours des légendes locales. Mbiami Picard, l'organisateur principal, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de l'événement : "Voir autant de visages familiers réunis pour honorer le Dr Foading Bertin est un véritable plaisir. Cette journée montre à quel point notre communauté est soudée et combien il est important de célébrer nos héros locaux."

Le jubilé du Dr Foading Bertin n'a pas seulement été une journée de célébration, mais aussi une démonstration de la solidarité et de l'esprit communautaire qui caractérise la famille du "Deux Zéro FL". Les membres du "Trois Zéro" ont également montré leur soutien, prouvant que les liens entre ces groupes restent forts malgré les années.

En conclusion, cette journée du 16 juin 2024 restera gravée dans les mémoires comme un moment de partage et de joie, où le sport a servi de pont entre les générations et les amitiés. Le jubilé du Dr Foading Bertin à Anderlecht a été une réussite totale, célébrant à la fois le passé et l'avenir de cette communauté dynamique.