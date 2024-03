Cameroun :: Pcrn : Atanga Nji Refuse L'exclusion De Robert Kona, Cabral Libii Conteste :: Cameroon

Le torchon brûle entre le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, et le président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), Cabral Libii. En cause, l'exclusion de Robert Kona, l'un des fondateurs du parti, par Cabral Libii.

Exclusion contestée:

Le 21 mars 2024, Robert Kona a été suspendu de ses fonctions au sein du bureau politique du PCRN par la commission de discipline du parti. Le 25 mars, il a été définitivement exclu du parti.

Atanga Nji s'oppose:

Cependant, Paul Atanga Nji refuse de reconnaître cette exclusion. Dans une correspondance adressée au secrétaire général du PCRN, Boubakari Massardine, le 27 mars 2024, le ministre affirme que l'exclusion de Robert Kona est nulle et non avenue pour "violation des statuts du PCRN et défaut de qualité".

Arguments d'Atanga Nji:

Le ministre de l'Administration territoriale argue que la commission de discipline du PCRN n'est pas compétente pour exclure un membre du parti. Il soutient également que Robert Kona est un fondateur du PCRN et que, de ce fait, il ne peut être exclu que par un congrès extraordinaire.

Cabral Libii maintient l'exclusion:

Cabral Libii conteste la position d'Atanga Nji. Il affirme que l'exclusion de Robert Kona est conforme aux statuts du PCRN. Il souligne également que le ministre de l'Administration territoriale n'a pas à s'immiscer dans les affaires internes du parti.

Bataille juridique en perspective:

Ce bras de fer entre Atanga Nji et Cabral Libii pourrait déboucher sur une bataille juridique. Robert Kona a déjà annoncé son intention de contester son exclusion devant les tribunaux.

L'affaire Robert Kona met en lumière les tensions entre le pouvoir et l'opposition au Cameroun. Le dénouement de cette affaire reste incertain et pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir du PCRN.