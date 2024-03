Cameroun :: Le Rdpc S'active Pour Les Inscriptions Massives Dans Le Dja Et Lobo :: Cameroon

Le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais) a appelé à une mobilisation générale pour les inscriptions massives sur les listes électorales dans le département du Dja et Lobo, situé dans la région du Sud du Cameroun.

Louis Paul Motaze, le ministre des Finances et par ailleurs chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Dja et Lobo, a instruit les responsables du parti à organiser des campagnes de sensibilisation et à mettre en place des stratégies pour faciliter l'inscription des populations sur les listes électorales.

L'objectif est d'augmenter le nombre d'électeurs inscrits dans le département et de renforcer la participation aux prochaines élections.

M. Motaze a rappelé l'importance du vote et a exhorté les populations du Dja et Lobo à se faire enrôler massivement afin de pouvoir exercer leur devoir civique.