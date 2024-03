Cameroun :: Shanda Tonme Dénonce Le Lynchage Haineux Contre Célestine Ketcha :: Cameroon

NON AU LYNCHANGE HAINEUX SUR FOND DE REGLEMENT DES COMPTES POLITIQUES ET SEXISTES EN DEFENSE DE MME CELESTINE KETCHA COURTES MINISTRE DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT

A chacun son agneau du sacrifice rituel ? Voilà ce qui nourrit toutes les quêtes de vengeances et construit toutes les diatribes dans un pays devenu un terrain de toutes les haines, de toutes les frustrations, de toutes les méchancetés ainsi que de toutes les injures et humiliations. Et voici une autre victime, malgré elle.

On parle souvent dans l’histoire des peuples, du temps des crimes sauvages et des perditions des valeurs les plus précieuses. Des comportements inexplicables détruisent des familles entières, ruinent des amitiés précieuses et altèrent les meilleures des promesses dans tous les sens et sur toutes les questions. Ne vous y méprenez pas, et soyez courageux pour vous lever et défendre ce qui et ceux qui vous sont chers, sinon vous vous surprendrez bientôt complètement déshabillé et déstabilisé en public, perdant toutes vos racines. C’est pour cela que des innocents croupissent en prison, que des malades sont abandonnés dans les hôpitaux, que des gamins ne respectent plus rien, et que certains adultes incitent à l’anarchie, à la sécession, aux fractures voire à la guerre civile.

Voyons, une brave dame, Ministre, qui en appelle à l’humilité, à la patience, à la retenue, à la sagesse et à la patience face à un auditoire de citoyens et de citoyennes qui formulent des constats et des plaintes par ailleurs compréhensibles, et voici qu’on en fait une insulte, une dérive, une provocation. NON, NON, NON et NON. Arrêtez-ça. Notre sœur, notre compatriote, notre Ministre et haut commis de l’Etat, n’a ni dérapé, ni insulté les populations, ni manqué de respect à son auditoire. Restons honnêtes et évitons la furie des vengeances cachées qui mènent à des horizons funestes et incontrôlables.

Tous, nous avons à cœur de voir avancer notre pays, et tous, nous sommes légitimement fondés à procéder à des rétrospectives, à sonder notre passé, à critiquer, à faire des comparaisons avec notre présent et à projeter notre future, mais jamais il ne faudrait user et abuser, détourner, truquer et dénaturer les moindres faits, gestes, sorties et démarches de nos responsables pour allumer des incendies et nous livrer à des outrages. Nous en sommes malheureusement arrivés à vouloir nous ériger en Procureur qui sanctionne les moindres contacts, les amitiés, les rapprochements et les félicités avec nos hauts dirigeants, avec la famille du chef de l’Etat. Nous y sommes dans le cas d’espèce et ce n’est pas bien, pas bien du tout.

Un ministre de la République qui prescrit la patience, la tolérance, l’humilité, la retenue et le pragmatisme, fait œuvre utile. Notre Ministre n’a offensé personne, et n’a commis aucune faute. Sans doute que certains apprécient encore mal de voir une femme montrer de l’autorité, de la poigne, du charisme et de l’éloquence, et ne supportent donc pas ces traits de caractère et de valeur chez Madame Courtès, hélas, le monde a changé et la société a évolué. Ces femmes, mères et citoyennes sont, demeurent et resteront parmi nous, et évolueront avec nous, pour le plus grand bonheur de nos sociétés.

Par conviction, par honnêteté et par le lien de sang incontestable, je prends la défense résolue de Madame le Ministre. Le Cameroun a besoin de tolérance, de dialogue, de solidarité, de fraternité, de réconciliation et de paix, et non de fractures et des outrages ostensiblement vexatoires et orientés./.

Yaoundé, le 15 Mars 2024