FRANCE :: AMBIANCE DE FOLIE AU LIVE DE CE 20 DÉCEMBRE A LA COURNEUVE :: FRANCE

C’est la musique LIVE tous les Vendredis et Dimanches au 14 rue Georges Politzer à la Courneuve à partir de 20 heures, les Salopards de Paris et DJ Christian Nnomo vous accompagnent avec Claudia Mfede, dans cette salle du Suprême, vous pouvez manger danser et boire à gogo, fêter vos anniversaires, la maison vous accueille du Vendredi au Dimanche, retrouvez l’ambiance de ce Vendredi 20 Décembre 2019 sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/CitesicTv/photos/?tab=album&album_id=2729125643812979