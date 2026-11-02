On avait payé certains pour combattre Maurice Kamto. Ils devaient <<défendre>> la victoire de Tchiroma pour paraître crédibles.

Malheureusement pour eux, les gars du MRC ont le sens de l'anticipation et les ont lus dès leurs premières actions. Ce qui a facilité leur identification et leur isolement.

Ils parlaient plus de MK que de la victoire de Tchiroma et combattaient le MRC pendant que le rdpc qui avait volé la victoire était tranquille . Une drôle de façon défendre la victoire de Tchiroma n'est-ce pas ?

Leur jeu était grossier , leur démarche cavalière, et le tout pour une stratégie décousue . Leur premier adversaire était donc ce combat sans plan contre le MRC, une organisation politique qui regorge des intelligences. Il est clair qu'ils n'avaient pas les moyens et ne pouvaient pas ébranler le MRC dont les militants étaient parés.

Dans leur élan haineux et leur fougue mal dirigée, ils en arrivaient à oublier que sans le travail méticuleux des militants du MRC , Tchiroma n'existerait même plus politiquement aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de l'ingratitude. C'est la preuve que la haine gratuite peut rendre fou.

Aujourd'hui MK n'est plus à la tête du MRC. C'est un drible parfait. Car ils étaient payés pour combattre le MK président du MRC.

Or MK n'est plus le président du MRC. Et du coup, ils sont en déroute totale.

Quand certains parmi eux ont poussé le bouchon jusqu'à souhaiter ouvertement la dissolution du MRC , je me suis dit : est-ce qu'il y a quelqu'un pour leur rappeler que c'est le régime rdpc qui a volé la victoire de Tchiroma ?

On peut trahir facilement une cause. Mais ce n'est pas facile de tromper un peuple.

Aujourd'hui le MRC est debout et est encore plus solide que jamais. S'il bénéficie du soutien populaire du peuple du changement, c'est parce que c'est un parti crédible. Et je dirais : plus crédible que le MRC n'existe simplement pas dans le paysage politique Camerounais actuel.

Si le régime rdpc avec tous les moyens de l'État que l'on connait n'a pas pu décrédibiliser ce parti aux yeux du peuple, ce n'est pas une poignée de vendus qui sauraient le faire.

Quand je parle d'une "poignée de vendus " , je pèse mes mots . Car vous ne pouvez pas souhaiter la dissolution du MRC et prétendre que vous défendez la victoire de Tchiroma. C'est un non sens car c'est quoi le rapport entre la dissolution du MRC et la prétendue défense de la victoire de Tchiroma ?

Je peux le redire maintenant avec assurance :

la tentative de destruction du MRC a lamentablement échoué malgré les gros moyens mis en jeu. Et ceci grâce à la vigilance et le sens de l'anticipation des vaillants militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. A eux tous les mérites.

Précision utile : l'auteure du post ne parle pas de tous les soutiens de Tchiroma. Mais uniquement de ceux qui ont été payés pour essayer de détruire le MRC . Ceux-là se reconnaîtront.