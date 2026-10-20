Deux formations de renom mais au statut différent

Après des premières confrontations assez appréciables pour bon nombre de clubs, ces derniers enchainent avec d’autres oppositions à travers des matchs de la 3ème journée phase Ligue en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS. Des rencontres qui leur seront bénéfiques pour se donner un statut au classement et ainsi se mettre en pole position. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour donner du sourire à travers Supergooal !

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Un match qui sera à la hauteur des attentes

C’est une étape importante que certains clubs abordent et le match BAYERN MUNICH – ARSENAL FC constituera l’une des affiches qui fera foi pour les fans des deux formations et du grand public amoureux du football. Une rencontre entre deux clubs au style différent et qui comptent se donner à fond pour avoir un avantage conséquent sur le terrain.

Le BAYERN MUNICH dixième au classement et à domicile avec sa côte de 2.11, a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire du jour à travers un résultat positif et ainsi se mettre en confiance pour la suite de cette phase. Un résultat qui permettra aux coéquipiers de HARRY KANE de renouer avec la victoire mais aussi de gagner en confiance pour la suite. Une occasion idoine d’oublier le mauvais de la dernière sortie.

Mais il faudra cependant se méfier d’ARSENAL FC septième au classement avec sa cote de 3.09 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui sur le terrain afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas aller renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et redorer son image pour l’avenir. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire prendre au piège et ainsi garder toutes ses chances pour la suite. La mission ne sera pas facile pour les coéquipiers d’EBERECHI EZE mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour espérer ramener un bon résultat.

Ce sera la 16ème opposition entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec 08 victoires pour BAYERN MUICH contre 04 victoires pour ARSENAL FC et 03 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, BAYERN MUNICH