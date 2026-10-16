Naomi Eto quitte le PSG et rejoint Denver Summit FC. La championne d'Afrique 2026 s'engage jusqu'en 2027 en NWSL. Découvrez les détails du transfert.

Naomi Eto, l'attaquante camerounaise de 21 ans, quitte le PSG pour Denver Summit FC et s'engage en NWSL, portée par un titre de championne d'Afrique conquis avec les Lionnes Indomptables.

Elle a 21 ans, un Ballon d'Or camerounais dans la poche et un titre de championne d'Afrique qui vient de changer sa vie. Naomi Eto ne jouera plus sous les couleurs du Paris Saint-Germain. La jeune attaquante s'envole vers Denver, dans le Colorado, pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Et ce n'est pas un départ comme les autres.

Un transfert officialisé par le PSG et Denver

Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ définitif de Naomi Eto vers Denver Summit FC. Le club américain a confirmé l'information dans un communiqué publié le 9 septembre 2026. La transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, porte sur un contrat de deux ans et demi, jusqu'à la fin de la saison 2027 de la National Women's Soccer League, avec une option pour 2028.

Eto rejoindra le Colorado dans les prochaines semaines, une fois son visa P-1 obtenu. Ce visa, réservé aux athlètes professionnels de haut niveau, est une formalité pour une joueuse de son calibre.

Un passage parisien en demi-teinte

Arrivée au PSG à l'été 2025 en provenance d'En Avant Guingamp, Naomi Eto n'a jamais vraiment eu sa chance dans la capitale. Le club parisien l'a immédiatement prêtée à Sassuolo, en Serie A italienne, pour la saison 2025-2026.

Avec le club italien, elle a participé à 21 rencontres, inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Des statistiques modestes, mais qui ne racontent qu'une partie de l'histoire. Car pendant ce temps, Eto s'imposait comme un élément clé de la sélection camerounaise.

Le tournant : le sacre à la WAFCON 2026

Le véritable déclic est venu de Rabat, au Maroc. En août 2026, Naomi Eto a joué un rôle déterminant dans le sacre historique du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Les Lionnes Indomptables ont décroché leur premier titre continental après trois finales perdues, en dominant le Malawi 3-0.

Eto a inscrit le deuxième but de la finale, d'un retourné magistral dos au but, avant de délivrer une passe décisive pour le troisième but de Marie Ngah Manga. Un but et deux passes décisives sur l'ensemble du tournoi. Des performances qui ont tapé dans l'œil des recruteurs américains.

« Je me sens comme dans un rêve », confiait Marie Ngah Manga après la finale. « Le Cameroun travaille dur pour ce moment depuis des années. »

Cette victoire a également qualifié le Cameroun pour la Coupe du monde féminine 2027, une première depuis 2019.

Denver Summit FC, un projet ambitieux

Denver Summit FC n'est pas un club comme les autres. Fondé récemment, il fait partie des nouvelles franchises de la NWSL, le championnat féminin américain en pleine expansion. Le club évoluera au Centennial Stadium, une enceinte temporaire de 12 000 places, avant l'ouverture de son stade permanent à Santa Fe Yards en 2028.

Le recrutement d'Eto s'inscrit dans une stratégie claire : bâtir une équipe compétitive dès la saison inaugurale. Avant elle, Denver Summit a déjà attiré la gardienne internationale française Pauline Peyraud-Magnin et l'attaquante japonaise Yuzuki Yamamoto.

Pour Eto, c'est une opportunité en or. La NWSL est reconnue pour sa densité physique et son exigence. Un championnat où les jeunes talents progressent vite. Et où les Camerounaises commencent à se faire une place. Avant Eto, d'autres Lionnes ont déjà franchi le pas : Kiki Meva, Nina Soufiya Ngueleu et Colette Ndzana ont récemment signé aux États-Unis.

Un parcours exemplaire

Naomi Eto n'est pas une inconnue. Repérée très tôt, elle a débuté à l'académie Roger Milla avant d'exploser sous les couleurs d'Amazone FAP, en Guinness Super League camerounaise. C'est là qu'elle a été sacrée Ballon d'Or camerounais pour la saison 2023-2024.

Son premier grand tournoi international ? La Coupe du monde U-20 de 2024, où elle a marqué trois buts en quatre matchs et conduit le Cameroun en huitièmes de finale. Une première historique pour les Lionnes U-20. Sa prestation lui a ouvert les portes de l'Europe.

En janvier 2025, elle signe à En Avant Guingamp. Huit apparitions plus tard, le PSG la recrute. Puis Sassuolo. Et maintenant Denver. Une progression fulgurante pour une joueuse qui n'a que 21 ans.

Ce que ce transfert dit du football féminin africain

Le départ de Naomi Eto vers la NWSL n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans un mouvement plus large : les joueuses africaines sont de plus en plus courtisées par les clubs américains et européens. Et le Cameroun, avec son titre continental, devient une terre de recrutement privilégiée.

Pour Denver Summit FC, l'objectif est clair : capitaliser sur la notoriété grandissante du football féminin africain pour attirer des talents et élargir son audience. Pour Eto, c'est l'occasion de prouver, loin de l'Europe, qu'elle peut s'imposer comme l'une des meilleures attaquantes de sa génération.

Le contrat court jusqu'en 2027. L'option pour 2028 laisse entrevoir une installation durable. Et si tout se passe bien, la Coupe du monde 2027 avec le Cameroun pourrait être la prochaine grande étape de sa carrière.

La pression de l'attente

Naomi Eto arrive à Denver avec une étiquette. Celle de championne d'Afrique. Celle de Ballon d'Or. Celle de joueuse décisive dans les grands rendez-vous. Des attentes élevées pour une joueuse de 21 ans, qui découvre un nouveau continent, un nouveau championnat et une nouvelle culture footballistique.

Mais l'histoire récente du football féminin africain montre que les Lionnes Indomptables savent voyager. Gabrielle Aboudi Onguéné, Monique Ngock, Marie Ngah Manga : toutes ont porté haut les couleurs du Cameroun à l'étranger. Eto marche sur leurs traces.