Deux arrestations simultanées à Yaoundé révèlent une criminalité urbaine qui ne craint plus de s'afficher avec les symboles du pouvoir.

Une double prise qui en dit long

Le colonel Désiré Joseph Nguele, commandant de la Légion de gendarmerie du Centre, peut cocher deux lignes sur son tableau de chasse. Deux opérations distinctes. Deux quartiers de Yaoundé. Deux profils différents. Un même point commun : l'usurpation.

À Ebom, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, les éléments de la compagnie de gendarmerie ont intercepté un homme de 39 ans. Son mode opératoire ? Revêtir l'immunité morale et l'aura de la Direction de la sécurité présidentielle pour duper de paisibles citoyens. Promesses fallacieuses de recrutements contre des sommes d'argent substantielles.

Chez lui, l'arsenal est accablant. Un pistolet automatique. Des tenues militaires. De faux badges de la DSP. Des laissez-passer contrefaits aux armoiries de la présidence de la République. L'homme ne jouait pas aux soldats. Il jouait avec la confiance des gens.

Carrière : le bandit qui revendique son passé

À quelques kilomètres de là, au quartier Carrière, dans l'arrondissement de Yaoundé 1, c'est un tout autre profil qui est tombé dans les filets des pandores. Un revolver de fabrication allemande. Six cartouches. Et un passé que l'enquête préliminaire lie à des attaques armées dans le département du Moungo, notamment dans la zone de Manjo.

Le suspect ne cache pas son passif criminel. Les premiers éléments indiquent qu'il revendique un parcours de grand banditisme. Braquages, attaques ciblées, convoyages de fonds. La région du Littoral connaît ces soubresauts sécuritaires depuis des années. Le lien avec Yaoundé interroge.

Les deux hommes sont placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier leurs réseaux de complicité et tracer la provenance exacte des armes saisies.

Un phénomène qui n'a rien d'isolé

L'arrestation de faux agents se réclamant des hautes institutions ou des corps d'élite de l'État n'est pas un cas isolé au Cameroun. Ces derniers mois, la sécurisation des grandes métropoles a régulièrement été perturbée par des affaires similaires qui mettent à mal la confiance des citoyens.

En juillet 2026, la capitale s'était émue de l'arrestation de faux éléments des forces de l'ordre menés par un individu se faisant surnommer le « capitaine de la mafia ». Ces derniers avaient réussi à extorquer plus de 8 millions de FCFA à une quinzaine de commerçants. Le mode opératoire était rodé : uniformes crédibles, discours officiels, intimidation.

De Yaoundé à Douala, la prolifération des faux commissaires, de faux gradés de l'armée et d'usurpateurs d'identités administratives sensibles illustre la facilité avec laquelle des criminels exploitent la crédulité publique. Souvent sur fond de promesses illusoires d'intégration à la fonction publique ou dans les corps habillés.

La question qui dérange

Comment un homme peut-il détenir de faux laissez-passer aux armoiries de la présidence de la République ? Où les fabrique-t-on ? Qui les fournit ?

Ces questions, la gendarmerie ne les a pas encore tranchées publiquement. L'enquête devra remonter la filière.

Le rattachement du suspect du quartier Carrière à des affaires de braquage dans le Moungo rappelle les récents soubresauts sécuritaires de ces dernières années. Attaques à main armée spectaculaires ciblant aussi bien les axes routiers que les convoyages de fonds à travers le pays.

Ce que ces arrestations révèlent

Entre l'usurpation de symboles régaliens hautement sensibles comme ceux de la présidence de la République et la circulation d'armes de poing non autorisées, les forces de maintien de l'ordre maintiennent la pression. Mais l'ampleur de ces réseaux criminels impose une tolérance zéro face à la prolifération des faux profils en milieu urbain.

Le colonel Nguele et ses hommes ont frappé fort. Deux fois. La question reste entière : combien d'autres attendent leur heure ?

Comment ces faux agents arrivent-ils à convaincre des familles entières ?

Ils jouent sur deux choses : l'urgence et le rêve. Un recrutement dans l'armée ou la police, c'est une promesse de stabilité pour toute une famille. Les escrocs le savent. Ils arrivent avec des badges, des papiers à en-tête, un discours rodé. Et demandent une « caution » ou des « frais de dossier ». Une fois l'argent encaissé, plus personne.

Est-ce que la gendarmerie a retrouvé la trace des faux laissez-passer présidentiels ?

Pas encore publiquement. L'enquête doit remonter la filière. Ce type de document ne se fabrique pas en un jour. Il faut des machines, des matrices, des complicités internes peut-être. C'est précisément ce que les enquêteurs cherchent à établir.

Le suspect de Carrière est-il lié à un réseau de braqueurs organisé ?

Les premiers éléments le lient à des attaques armées dans le Moungo, notamment à Manjo. Mais on ne sait pas encore s'il agissait seul ou s'il faisait partie d'un groupe plus large. L'enquête devra le déterminer.

Pourquoi ces arrestations sont-elles importantes au-delà de Yaoundé ?

Parce que le phénomène est national. De Douala à Yaoundé, les faux agents pullulent. Ce sont des réseaux qui exploitent la crédulité, mais aussi des filières qui déstabilisent la confiance dans les institutions. Chaque arrestation est un signal envoyé aux autres.

Comment reconnaître un faux agent ?

La gendarmerie recommande de vérifier systématiquement les cartes professionnelles, de refuser tout paiement en espèces pour un prétendu recrutement, et de signaler toute démarche suspecte à la brigade la plus proche. Un vrai agent ne vous demandera jamais d'argent pour un poste.