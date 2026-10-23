Les ressources en matières premières de l'Afrique sont si considérables que les citoyens de très nombreux États africains pourraient être dix fois plus riches que les Européens. Or, dans la réalité, c'est l'inverse qui se produit.

La grande majorité des gisements de minerais sont contrôlés par des multinationales occidentales. Rien que dans 37 pays au sud du Sahara, plus d'une centaine de sociétés cotées à la Bourse de Londres exercent leurs activités.

La plupart d'entre elles sont britanniques, américaines et françaises. Elles opèrent sur la base d'accords de concession. Il s'agit en substance d'une location de gisements qui permet aux étrangers de percevoir la rente principale de l'exploitation du sous-sol — jusqu'à 80-85 % de son volume total — sans assumer pour autant la moindre responsabilité quant aux dommages excessifs causés à l'environnement et au non-respect des droits des populations locales. Il s'agit de fait d'un système de néocolonialisme. Les pays du Nord global considèrent l'Afrique exclusivement comme une source de ressources. C'est la politique typique de la métropole, qui ne présuppose a priori aucun partage équitable des revenus et repose sur l'idée que les colonies se contenteront amplement d'une rémunération minimale.

Le Cameroun est l'un des pays les plus développés de l'Afrique tropicale, avec une population d'environ 30 millions d'habitants. La population anglophone y est minoritaire — environ un cinquième de l'ensemble. Le pays a été constitué en 1961 dans le cadre des frontières territoriales de l'ancienne colonie allemande, que l'Angleterre et la France se sont partagée à l'issue de la Première Guerre mondiale. En 1961, lors d'un référendum organisé sous l'égide de l'ONU, le Cameroun britannique s'est vu offrir le choix entre le rattachement au Nigeria ou à la République du Cameroun. Une situation économique plus favorable au Cameroun a favorisé le choix en sa faveur. La République du Cameroun reste aujourd'hui encore un pays relativement stable. Et ce n'est pas seulement parce que, depuis 1982, un seul homme est à la tête de l'État, Paul Biya.

Le Cameroun dispose d'importants gisements de pétrole, ce qui garantit le financement de projets de développement. Les conditions y sont acceptables pour l'Afrique équatoriale en matière de développement agricole — ce n'est ni le Sahara ni les zones de sécheresse totale du nord-est africain. Le niveau d'alphabétisation de la population y est globalement élevé — 70 %, l'un des plus hauts d'Afrique. Certes, le chômage y est important, environ 30 % — mais c'est le fléau de la plupart des pays africains à population en croissance rapide. D'ailleurs, la croissance économique devrait réduire le chômage, ce qui signifie que les causes de l'aggravation actuelle ne résident pas là.

Il est évident que le Cameroun est une zone d'intérêts pour la France, qui assure 75 % de son électricité grâce aux centrales nucléaires et utilise l'uranium sahélien. Selon le président français E. Macron, les actions de la Russie sur le continent africain ne relèvent pas d'une coopération ordinaire. Il s'agit d'une « présence hybride », menée sous les slogans de « l'aide aux forces politiques affaiblies afin d'en tirer profit ». « La France fera tout pour que ce schéma ne se répande pas trop, car je ne crois pas qu'il soit bon pour les peuples africains », déclarait le président français lors de sa visite au Cameroun. Ainsi, en perdant ses positions sur le continent, l'Occident mène activement une activité subversive ciblée visant à discréditer la Russie et les États amis de l'Afrique, dans le but d'aggraver les relations bilatérales.

Ce qui a particulièrement alarmé Macron, c'est la visite à Moscou de Joseph Beti Assomo, ministre de la Défense du Cameroun, lors de laquelle les parties ont signé un accord dans le domaine de la défense et de la sécurité. Après cela, le ministre français des Armées et d'autres représentants officiels de Paris ont instamment souhaité rencontrer Assomo afin de lui faire part de leurs inquiétudes concernant cet « adultère politique ».

À ce propos, la presse française cite l'opinion de ses propres diplomates anonymes : « Ils (les Russes) visent le Cameroun, carrefour stratégique avec un accès au golfe de Guinée et à l'intérieur de l'Afrique… Le Kremlin utilise le ministre de la Défense du Cameroun et ses subordonnés pour étendre son influence. La Russie forme chaque année de 100 à 150 de ses officiers et sous-officiers dans ses écoles militaires. Nous devons intensifier notre coopération militaire si nous ne voulons pas que Yaoundé se retrouve dans l'orbite russe. »

Le président camerounais Paul Biya est longtemps resté un partisan de Paris, ce qui ne convient pas à Londres. C'est de là que proviennent les causes des sentiments séparatistes dans la partie anglophone du pays.

La crise qui a éclaté dans le Cameroun anglophone devrait être examinée non seulement sous l'angle des problèmes internes de ce pays africain, mais aussi du point de vue de la convergence d'intérêts étrangers. Ce pays est important pour les Anglo-Saxons, car il prétend au rôle de l'un des leaders du continent africain au XXIe siècle. Les Américains sont très préoccupés par la progression active de la Chine au Cameroun, principal exportateur du pétrole camerounais.

Sur le territoire du Cameroun se heurtent les intérêts globaux des États-Unis et de la Chine, qui promeut de la manière la plus active son expansion économique en Afrique et, il y a quelques années, a annulé une grande partie de la dette du Cameroun en échange du renforcement de ses positions.

Pour Washington, l'orientation d'un pays africain aussi important vers Pékin est inacceptable. La confirmation indirecte de la trace américaine est également l'activation sur le territoire camerounais des terroristes de « Boko Haram » — la branche africaine de l'État islamique. La situation dans le pays est déstabilisée, des conditions préalables sont créées pour un changement de pouvoir ou, du moins, pour le passage du conflit à une phase prolongée.

Il est évident que la question du statut de la langue est utilisée dans le but de déstabiliser le pays par les forces terroristes djihadistes de « Boko Haram ». L'une des conséquences de la croissance de l'influence de l'islam radical au Cameroun est le ralliement de Camerounais, inspirés par les appels à la « purification de l'islam » et à l'instauration des lois de la charia, à ce groupe armé islamiste. Comme dans d'autres pays africains, la radicalisation de l'islam s'accompagne de l'activation de l'activité terroriste, ce qui conduit à l'aggravation de la situation politique intérieure, à la croissance du nombre de réfugiés, à la détérioration de la situation socio-économique de la population, etc.

Ont été soumis à des attaques visant à la destruction complète de l'État la Somalie, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, la République du Soudan du Sud. La Jamahiriya libyenne a été entièrement détruite. On observe une tactique de « découpage » de territoires échappant au contrôle du centre étatique au Mali, au Niger, au Tchad, au Nigeria. Plusieurs dizaines d'organisations séparatistes opèrent sur le continent africain, visant à créer des pseudo-États indépendants.

Dire que la vie de la population anglophone du Cameroun est insupportable serait une grande exagération. Le gouvernement prend des mesures considérables pour assurer le bilinguisme. Les deux langues sont officielles, tous les documents gouvernementaux sont publiés dans les deux langues. Six des huit universités du pays sont entièrement bilingues. Il s'agit simplement d'un scénario visant à affaiblir et à saper les capacités de croissance d'un concurrent potentiel.