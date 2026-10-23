L’alliance perdue de Marie-Josée retrouvée au doigt de sa rivale à Bonapriso. Le fait divers rocambolesque qui a piégé un mari infidèle.

Une simple erreur de gravure a fait s’effondrer l’édifice du mensonge d’Edouard N., architecte de 42 ans à Douala.

Marie-Josée a cherché pendant deux mois. Elle a fouillé son domicile de Bali, à Douala 1er. En vain. Puis elle a tendu un piège. Et ce mardi, dans un salon de coiffure, tout a basculé.

Bonapriso : le mystère de l’alliance perdue

L’affaire commence par une disparition banale. Marie-Josée ne retrouve plus son alliance. Deux mois passent. Elle a beau retourner chaque recoin de la maison conjugale à Bali, Douala 1er, rien.

Edouard N., son mari, devient pressant. « En mode mari jaloux », écrit Cameroon Tribune : sa femme devait retrouver cette alliance au plus vite. L’architecte de 42 ans ne s’explique pas la perte du bijou. Il exige.

La situation se complique quand Marie-Josée commence à soupçonner une autre femme. Une concubine présumée. Elle le dit à son époux. La réponse fuse : « Je fais quoi avec ça ? J’ai la mienne ! » Edouard balaie l’hypothèse d’un revers de main.

Puis le destin s’en mêle.

Une erreur de gravure qui change tout

Samedi dernier, Véronique, une amie de Marie-Josée, pousse la porte d’un salon de coiffure à Bonapriso. Elle attend son tour. Une cliente, rayonnante, raconte son bonheur à qui veut l’entendre. Son homme vient de lui offrir une bague de fiançailles.

La femme agite la main gauche. Un jonc en or brille à son annulaire. « Le joaillier a néanmoins fait une erreur en gravant l’intérieur du jonc », rapporte-t-elle. Au lieu de son prénom, Marie-Jeannine, il a marqué « Marie-Josée ». Mais une rectification suivra, assure-t-elle.

Véronique ne perd pas une miette de la scène. Elle filme discrètement, prévient son amie. Marie-Josée est informée. Elle transmet à son mari. Edouard lui répond : « Calme-toi. Tu iras là-bas mardi à 16h. »

Le piège se referme au salon de coiffure

Mardi, Marie-Josée demande une permission exceptionnelle à son travail. Elle arrive au salon de coiffure de Bonapriso avec des produits pour son entretien capillaire. Elle attend. Le hasard fait le reste : Marie-Jeannine entre à son tour.

Marie-Josée regarde la main gauche. Elle voit la bague. Elle bondit. « Donne-moi mon alliance ! » s’écrie-t-elle, selon le récit du quotidien.

Une bagarre éclate. Les deux femmes se crêpent le chignon. Des produits sont renversés dans le salon. Un casque est ébréché. Les clients assistent à la scène, médusés.

Les forces de l’ordre sont appelées. Marie-Josée déclare sans ambages : « Elle porte mon alliance. » Marie-Jeannine, elle, assure que la bague porte ses initiales, « deux étoiles ». Invitée à s’expliquer au poste, elle refuse dans un premier temps. Un policier la gronde, la traite de « Golum ». Elle finit par retirer la bague.

Au poste, le fiancé tombe le masque

Direction le commissariat. Marie-Jeannine livre sa version : « Je suis fiancée. » La police demande d’où vient cette alliance. Elle appelle son fiancé.

Edouard N. débarque à l’unité de police. Marie-Josée le reconnaît immédiatement comme le propriétaire de la bague. Le pot aux roses est découvert.

Le mari est attendu à l’unité de police. L’alliance est déposée, pièce à conviction. Cameroon Tribune ne précise pas, à ce stade, les suites judiciaires réservées à Edouard N. ni les charges éventuelles retenues contre lui.

Une question, une seule, flotte désormais à Bonapriso : que dire à une épouse qui a passé deux mois à chercher un bijou que son mari avait offert à une autre ?

Quand le fait divers révèle la société

Derrière la comédie de mœurs, il y a une réalité documentée. L’infidélité n’est pas un délit au Cameroun, mais l’abus de confiance sur des biens du couple peut, lui, poser question. Le Code pénal camerounais réprime le détournement d’objets mobiliers lorsque la valeur ou les circonstances l’exigent. L’alliance, bien qu’objet symbolique, reste un bien matériel.

L’affaire rappelle aussi la place du commérage et des réseaux sociaux dans la résolution des conflits conjugaux à Douala. Véronique, l’amie, n’a pas hésité : elle a filmé, prévenu, organisé. Le salon de coiffure, espace traditionnellement féminin et social, est devenu le théâtre d’une confrontation publique. Le policier qui traite la mise en cause de « Golum » en dit long sur le ton de l’intervention.

Rien ne dit que Marie-Josée obtiendra réparation. Mais l’histoire est déjà partagée, commentée, moquée. Et c’est peut-être, pour elle, une forme de justice.

Qu’est-il arrivé à l’alliance perdue de Marie-Josée ?

Elle a été retrouvée au doigt de Marie-Jeannine, la maîtresse présumée de son mari. Ce dernier avait offert le bijou à sa fiancée en prétextant une erreur de gravure du joaillier.

Où se sont déroulés les faits ?

Dans un salon de coiffure de Bonapriso, à Douala, après des repérages de l’amie de Marie-Josée.

Qui a prévenu Marie-Josée ?

C’est Véronique, une amie, qui a entendu Marie-Jeannine se vanter de son alliance au salon de coiffure et qui a discrètement filmé la scène.

Y a-t-il eu une plainte ou une garde à vue ?

L’article de Cameroon Tribune mentionne un passage au poste de police et le dépôt de l’alliance comme pièce à conviction. Les suites judiciaires ne sont pas précisées.