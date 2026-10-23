Un garçon de 6 ans aurait été agressé sexuellement à Okola. Un voisin de 27 ans a été arrêté et déféré à Monatélé. Ce que l’on sait, ce qui reste à prouver.

À Okola, dans la Lekié, une allégation d’agression sexuelle sur un enfant de six ans a conduit un voisin de vingt-sept ans devant le parquet de Monatélé. Le récit local est glaçant. La procédure, elle, ne fait que commencer.

Okola, la Lekié, et une histoire qui ne tient pour l’instant qu’à un fil

Okola est une commune du Centre-Cameroun, connue pour ses collines et sa proximité avec la capitale. Soixante-cinq mille habitants environ, dont six mille dans la ville même. C’est le genre d’endroit où une nouvelle marche vite, portée de quartier en quartier, sans passer par les communiqués.

L’histoire qui circule ces derniers jours tient en quelques lignes. Un enfant de six ans, prénommé Thomas dans le récit transmis, aurait été victime d’une agression sexuelle. L’auteur présumé : un voisin de vingt-sept ans, Anicet Ebode. L’homme aurait été interpellé, puis conduit à la brigade de gendarmerie d’Ekabita-Tom, un village du secteur.

Ce que la procédure laisse entrevoir

Le récit évoque une comparution devant le procureur de la République de Monatélé, chef-lieu du département de la Lekié, à environ soixante-dix kilomètres au nord de Yaoundé. Le parquet est l’autorité compétente pour apprécier les suites à donner à une garde à vue et, le cas échéant, ouvrir une information judiciaire.

Dans une affaire de cette nature, le silence des autorités n’est pas anormal à ce stade. Une enquête préliminaire, des auditions, des examens médico-légaux : tout cela prend du temps. Le problème n’est pas l’absence de communication officielle. Le problème, c’est de raconter une histoire à sa place.

La loi camerounaise, elle, est claire

Le Code pénal camerounais, en son article 296, punit le viol de peines allant de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsque la victime est un enfant, la loi aggrave la répression. La législation de 2011 sur la protection de l’enfance criminalise par ailleurs toutes les formes d’exploitation des mineurs.

Autrement dit : si les faits étaient établis, le cadre juridique existe. La question n’est pas l’arsenal législatif. La question est l’effectivité de la chaîne pénale de la plainte au jugement.

Derrière un cas, une réalité documentée

Il serait malhonnête de réduire cette affaire à un fait isolé. Les données disponibles sur le Cameroun dessinent un phénomène plus large.

Une évaluation menée en 2025 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, auprès de communautés affectées par la crise, a identifié la violence sexuelle comme l’une des formes les plus répandues de violences basées sur le genre chez les enfants : 20,4 % des répondants l’ont citée, et le viol seul représente 18,4 % des cas signalés. Ces chiffres ne concernent pas la Lekié. Ils disent quelque chose du pays.

Les données officielles sur les féminicides montrent une tendance à la hausse : cinquante cas recensés en 2023, soixante-sept en 2024, soixante-dix-sept en 2025. Les violences sexuelles sur mineurs ne sont pas comptabilisées de la même manière, faute de remontée systématique. C’est précisément le problème.

Ce qui va se jouer maintenant

Deux questions concrètes vont déterminer la suite.

Première question : y a-t-il eu plainte formelle, et devant quelle autorité ? Une procédure pénale au Cameroun peut être déclenchée par une plainte de la famille, par un signalement, ou par le parquet lui-même. Sans acte de procédure identifiable, l’affaire reste dans le domaine du récit.

Deuxième question : l’enfant a-t-il été pris en charge ? Au-delà du volet pénal, la prise en charge médico-psychologique d’un enfant de six ans victime présumée est une urgence absolue. Les structures spécialisées sont rares dans la Lekié. Les délais comptent.

Une histoire qui dit aussi quelque chose du silence

Okola n’est pas un cas isolé. Le Cameroun compte des milliers d’enfants dont les agressions ne font l’objet d’aucune plainte. Par peur. Par honte. Par méfiance envers une justice lente et coûteuse. Parce que l’agresseur est parfois un proche, un voisin, un membre de la famille.

Le récit d’Okola, même non vérifié, met en lumière une mécanique connue : la proximité comme facteur de risque. Les évaluations de protection de l’enfance le confirment, les espaces domestiques et les abords immédiats des maisons figurent parmi les lieux les plus exposés.

La suite appartient au parquet de Monatélé. Et à la famille de l’enfant.

L’homme arrêté à Okola est-il reconnu coupable ?

Non. À ce stade, il est présenté comme un suspect dans un récit non confirmé officiellement. La justice n’a pas rendu de décision publique. La présomption d’innocence s’applique.

Que prévoit la loi camerounaise pour le viol d’un enfant ?

L’article 296 du Code pénal réprime le viol de cinq à dix ans d’emprisonnement. Des peines aggravées sont prévues lorsque la victime est mineure. La loi de 2011 sur la protection de l’enfance criminalise l’exploitation des mineurs.

Où se situe Okola ?

Okola est une commune du département de la Lekié, dans la région du Centre, à environ vingt-cinq kilomètres de Yaoundé. Le chef-lieu du département, Monatélé, se trouve à une soixantaine de kilomètres plus au nord.

Pourquoi cet article ne cite-t-il pas de sources officielles ?

Parce qu’aucune source officielle n’a été rendue publique ou n’a répondu à nos sollicitations au moment de la publication. Nous l’indiquons explicitement plutôt que de combler les vides par des suppositions.