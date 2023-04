CAMEROUN :: Maintien aux postes de certains PCA : Le président de la République est-il hors la loi ? :: CAMEROON

Dans une tribune abondamment relayée sur plusieurs supports de communication, une intellectuelle camerounaise fait pratiquement au président de la République un virulent procès d’intégrité, de violation de la loi, et surtout de violation de sa propre proclamation d’une République exemplaire. L’auteure de ce plaidoyer donne un ultimatum au président de la République de poser des actes dans un sens précis, à savoir procéder à la nomination de nouveaux présidents de Conseils d’administration au plus tard le 12 juillet 2023, pour remplacer ceux qui auront déjà passé au moins six ans au même poste, au risque d’être convaincu de toutes ces atteintes et violations ci-dessus listées.

Avant de continuer ce propos, je précise que je ne soutiens ni ne condamne la longévité au poste de qui que ce soit. Je ne suis ni directeur général, ni président de Conseil d’administration, donc nullement concerné par un quelconque maintien. Je souhaite tout simplement que la démarche soit encadrée par le droit, notre pays se réclamant de l’Etat de droit. Enfin, ce propos va être présenté dans les termes les plus simples et les plus accessibles, pour espérer être mieux compris.

Dans les années antérieures, je me suis abondamment exprimé sur cette question, celle de la régularité de l’attitude du président de la République à ne pas appliquer les dispositions relatives à la limitation des mandats des dirigeants des organes sociaux des entreprises et établissements publics posées par les lois de 2017. Car, faut-il le rappeler et de manière péremptoire, cette attitude est rigoureusement conforme à la Constitution, et les dirigeants concernés bénéficient de l’entière régularité dans leur situation, y compris des actes qu’ils posent en leur qualité.

Je voudrais tout simplement m’étonner de cette insistance à dénoncer le président de la République en évoquant les lois de 2017. Car, si cette démarche a le mérite de poser un problème de gouvernance, elle feint d’ignorer le point de fragilité de ce plaidoyer qui est une question de droit. Aussi, voudrais-je, en toute modestie, non pas revenir sur les nombreux développements déjà faits à ce sujet, mais rappeler les deux conditions qui fondent un jugement, avec évidemment le positionnement hiérarchique desdites conditions. Il s’agit des conditions de forme et celles de fond, avec cette précision qu’hiérarchiquement, la forme tient le fond. Sur la forme donc, les lois de 2017 sont-elles opérantes sur la limitation des mandats ?

La réponse est NON. Car, le législateur n’a pas qualité à régir ce domaine qui est constitutionnellement celui du président de la République. En effet, dans la hiérarchie des normes juridiques, la Constitution fait office de norme suprême. Les accords et traités internationaux, quels qu’ils soient, ne sont nullement supérieurs à la Constitution. Ils ont, après leur ratification et leur entrée en vigueur, une valeur supra-légale, mais infra-constitutionnelle (article 45 de la Constitution). Aussi, un texte infra-constitutionnel, qui serait contraire à la Constitution ou qui aurait des dispositions équivoques, correctives ou interprétatives à la Constitution, serait inopérant.

Réexpliquons le point de fragilité du plaidoyer contre le président de la République. La Constitution a prévu des domaines de compétence des différentes institutions de la République. S’agissant du président de la République qui fait partie du Pouvoir exécutif, ce domaine est prévu aux articles 5 à 10 de la loi fondamentale, mais aussi et surtout à l’article 27. Il convient de rappeler que ces dispositions ne sont pas exclusives, le texte constitutionnel prévoyant dans d’autres matières la compétence du président de la République. Le Pouvoir législatif est consacré aux articles 14 à 24, mais avec notamment à l’article 26 la délimitation des attributions du Parlement. S’agissant du président de la République, l’article 8 (10) dispose qu’il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Le texte constitutionnel n’a fixé aucune condition pour l’exercice de cette prérogative.

Voici, à contrario, deux illustrations des prérogatives constitutionnelles du président de la République dont la matérialité nécessite l’intervention de la loi : Article 7.- (3) : « La formule du serment et les modalités d’application (des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus) sont fixées par la loi » ; Article 9.- (1) : « Le président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi ». Cependant, comme dit plus haut, c’est davantage dans le titre traitant des rapports entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif qu’est véritablement consigné le domaine de compétence du Parlement, à savoir les matières dans lesquelles peut intervenir une loi. Ce domaine est défini à l’article 26 de la Constitution. Il est donc observable que la nomination aux emplois civils et militaires ne fait pas partie du domaine de la loi tel que limitativement décliné à l’article 26 de la Constitution.

Ces allusions à la Constitution ont pour but de démontrer que c’est à tort que le législateur de 2017 s’est immiscé dans le domaine exclusivement réservé au président de la République, en essayant de restreindre l’étendue de cette prérogative. A titre de rappel, s’il est permis au président de la République de prendre des ordonnances dans le domaine de la loi, lesquelles ordonnances devront néanmoins subir la procédure de ratification, le Parlement lui n’a aucune option ouverte pour légiférer en dehors du domaine qui lui est assigné. Cette immixtion donc du Parlement dans le domaine qui n’est pas le sien aurait dû être sanctionnée par un contrôle de constitutionnalité de ces lois.

Faute de l’avoir fait, ces lois restent valables dans les dispositions qui ne font pas problème, mais inopérantes dans celles qui sont issues d’une randonnée hasardeuse du législateur dans le domaine du Pouvoir exécutif. Par conséquent, le président de la République ne viole aucune norme valable. Il ignore et esquive des dispositions anticonstitutionnelles. Car il est garant de la Constitution et doit lui obéir à la lettre. Dans le fond et bien qu’il n’y ait plus véritablement nécessité de s’y appesantir, la forme ayant déjà disqualifié les lois en cause, le président de la République aurait même pu faire droit à cette réclamation, non pas en exécution des lois de 2017, mais en application de son pouvoir constitutionnel.

Ainsi, aurait-il pu directement renommer ces mêmes responsables aux mêmes postes, s’il pense qu’ils lui donnent satisfaction. L’acte de re-nomination induirait la fin du bail précédent et le début d’un nouveau bail, aucune disposition ne l’empêchant de procéder ainsi. C’est en application de son pouvoir constitutionnel qu’il peut démettre certains responsables avant l’échéance que croit contrôler l’opinion. A titre d’illustration, le tout premier président du Conseil d’administration de la SONAMINES avait été remplacé avant d’avoir accompli la totalité de son premier mandat de trois ans à cette position. Il est donc concevable que, pour faire droit aux préoccupations de gouvernance, le président de la République puisse effectivement donner un coup de fouet à l’inamovibilité de certains responsables à certains postes de responsabilité. Mais il ne faudrait pas lier une telle démarche aux prescriptions des lois de 2017.

Cependant, le plaidoyer qui est fait devrait plutôt concerner la dénonciation du mode de fonctionnement du Conseil Constitutionnel. Car si ce dernier pouvait s’autosaisir ou être saisi par tout citoyen lorsqu’il se trouve des situations de conflits des lois, l’on aurait déjà certainement trouvé la solution à l’intrusion des lois de 2017 dans le domaine exclusif du président de la République et/ou normaliser la situation.

Pour que ce plaidoyer aboutisse, je propose que son auteure face un lobbying auprès du président de la République ou des membres du Parlement qui partagent l’initiative des lois, pour que ceux-ci amorcent une révision de la Constitution. Le contenu de la modification de la Constitution serait ainsi libellé : Article 8.- (10) (nouveau) : « Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat dans les conditions prévues par la loi ». Cette modification normaliserait les lois de 2017. Faute de quoi, rien n’oblige le président de la République à appliquer ces lois dans ces dispositions précises dans les conditions actuelles. Bien au contraire, les auteurs de cette exhortation anticonstitutionnelle s’exposent aux poursuites pour incitation à la coalition contre la Constitution, incitation à l’empiètement sur le Pouvoir exécutif.