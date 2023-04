CAMEROUN :: Assassinats de Nanga- Eboko: Le présume assassin se donne la mort à la police judiciaire :: CAMEROON

C’est finalement le nommé MAHAMAN LAOUALI, Nigérien, le présumé assassin d'une femme à Nanga - Eboko, département de la Haute- Sanaga, dans la région du Centre Cameroun, avec ses trois enfants, ses deux neveux et sa sœur.

Âgé de 32 ans, l'assassin présumé de nationalité nigérienne, boutiquier, a été appréhendé hier, mardi 11 avril 2023. Conduit à la direction régionale de la police judiciaire du Centre, il a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin.

Selon nos informations, le présumé assassin s'est donné la mort aux latrines de la police judiciaire. Il est allé aux toilettes, rapporte-t-on, puis . à l'aide d'un fil de sa culotte, après avoir laissé les robinets couler abondamment. Son corps a été retrouvé sans vie ce matin.

Procureur et médecin légiste sont descendus à la direction régionale de la police judiciaire du Centre, pour les constats d'usage.

Rappelons que dans la nuit du 05 au 06 avril 2023, six membres d'une famille ont été égorgés dans leur maison à Nanga- Eboko. Un premier présumé assassin a été interpellé à Yaoundé, un ex petit ami de l'aînée des victimes, avant d'être relâché, faute d'indices pouvant le lier à cette boucherie humaine. Les enquêtes se poursuivant, le grappin a été mis sur un ressortissant nigérien établi comme boutiquier à Nanga- Eboko, et dont les amours auraient été éconduites par Vanessa Yombi Kamga l'aînée des six membres d'une même famille égorgés. L'on évoque la thèse d'un crime passionnel au-delà de la démesure