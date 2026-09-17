Cameroun - Me Zeifman ressuscite le téléphone disparu de Melissa Amougou

L'iPhone 12 qui contiendrait la vidéo de torture de Martinez Zogo n'a jamais été retrouvé. Me Zeifman a relancé le SCRJ au tribunal militaire de Yaoundé.

Un iPhone 12, des traces effacées, une promesse non tenue : au procès Martinez Zogo, la preuve numérique disparue refait surface.

Yaoundé, mardi 15 septembre 2026, Tribunal militaire. Il est 11 h 48 lorsque le lieutenant-colonel Dieudonné Bialo, chef du Service central des recherches judiciaires de la gendarmerie, est appelé à la barre comme 35e témoin de l'accusation.

Me Félicité Esther Zeifman, avocate des ayants droit de Martinez Zogo, a une question précise. « Êtes-vous au courant que Melissa Amougou Belinga a distrait un iPhone lors de l'enquête préliminaire ? »

La réponse tombe, affirmative.

Et avec elle, une histoire de preuve disparue que personne, à ce jour, n'a expliquée.

Ce que l'on sait : le téléphone, la vidéo, la disparition

L'affaire Martinez Zogo a un trou. Un iPhone 12, qui aurait transité entre les mains de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, n'a jamais été remis aux enquêteurs. Sur cet appareil, selon les déclarations du lieutenant-colonel Justin Danwe lui-même, aurait été envoyée la vidéo de la torture du journaliste, retrouvé mort le 22 janvier 2023 près de Soa, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé.

Le SCRJ a retrouvé ses traces. Chez un réparateur du quartier Biyem-Assi. La belle-sœur du réparateur, employée au domicile du couple Amougou Belinga, y avait apporté l'appareil. Interrogée, elle a déclaré l'avoir reçu de sa patronne : Melissa Amougou Belinga.

La commission mixte d'enquête a alors sollicité la présence de Melissa Amougou via les conseils de son mari. Me Charles Tchoungang, ancien bâtonnier, se serait porté garant pour ramener à la fois le téléphone et sa propriétaire. « Mais jusqu'à ce jour, rien », a reconnu le lieutenant-colonel Bialo devant la barre.

« Vous avez extrait les vidéos ou vous avez ouï dire ? »

Ce mardi, la défense a retourné l'argument. Me Jacques Mbuny, avocat du lieutenant-colonel Danwe, a rappelé que l'expert Georges Bell Bitjocka avait déclaré que la vidéo litigieuse avait été extraite du téléphone d'un membre du commando, Vincent Godje et non de celui de Danwe.

La question fuse : « Vous avez extrait les vidéos du téléphone de Danwe, ou vous avez ouï dire qu'il y avait des vidéos dans son téléphone ? »

Réponse de Bialo, laconique : « C'était un ouï-dire. »

Une concession rare. Le chef du SCRJ admet que son service n'a pas personnellement constaté l'existence de la vidéo dans les appareils saisis. Il dit avoir « écouté » des extraits courts, sans plus.

Pourquoi ce téléphone est crucial

Le lieutenant-colonel Danwe, dans l'une de ses auditions, avait communiqué un numéro appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga. Les trackings ont révélé des rayonnements correspondant aux lieux fréquentés par l'utilisateur de ce numéro. C'est ce même numéro qui aurait servi à transmettre la vidéo.

« Le téléphone est recherché parce que le lieutenant-colonel Danwe communique un numéro appartenant et utilisé par M. Amougou Belinga », a expliqué Bialo.

Pour Me Calvin Job, avocat de la famille, le constat est accablant. « On a un enquêteur qui fait tout pour obtenir un téléphone et, finalement, le directeur de l'enquête le commissaire du gouvernement nous fait comprendre que ce n'est pas nécessaire de le trouver. Alors que c'est un élément fondamental », a-t-il dénoncé.

Le SCRJ : autosaisine, tracking, pas de constatation

Le Service central des recherches judiciaires s'est autosaisi après l'information de la disparition de Martinez Zogo, puis la découverte de sa dépouille. Son rôle, a précisé Bialo : recherche environnementale, tracking de terminaux, appui à la Légion de gendarmerie du Centre. Pas de constatation, pas d'acte d'enquête propre.

« Le service n'a pas posé d'acte d'enquête. Il s'est limité au tracking des téléphones et autres appareils électroniques », a-t-il tranché.

Une nuance qui pèse. Le SCRJ a coordonné des recherches sans jamais formaliser d'actes judiciaires contraignants. D'où l'absence de constatation sur la disparition du téléphone.

« Que faisons-nous en ce moment ? »

Me Zeifman a posé la question qui résume l'impasse. « Les éléments avez-vous consignés et adressés au commissaire du gouvernement ? » Bialo : « Je pense. » Puis, l'avocate, in fine : « Que faisons-nous en ce moment ? Comment rattraper cet impair ? »

Une objection de Me Tchudjo, avocat d'Amougou Belinga, a interrompu la salve. Question d'opinion, a-t-il plaidé. Le président du tribunal a retenu l'objection, invitant le témoin à s'en tenir aux faits techniques.

Contexte : trois ans d'enquête, une preuve toujours manquante

L'affaire Martinez Zogo a débuté le 17 janvier 2023 par l'enlèvement du chef d'antenne d'Amplitude FM. Son corps est retrouvé cinq jours plus tard, nu, portant des traces de sévices. Le procès s'ouvre en mars 2024. Les débats sur le fond commencent en septembre 2025.

Depuis, les audiences ont révélé des vidéos de torture, des téléphones modifiés, des échanges WhatsApp compromettants. Mais l'iPhone 12 d'Amougou Belinga reste introuvable.

Pourquoi le téléphone d'Amougou Belinga est-il si important ?

Parce qu'il aurait servi à transmettre la vidéo de la torture de Martinez Zogo. Son contenu pourrait établir un lien direct entre les accusés et l'acte criminel.

Qui est Melissa Amougou Belinga ?

L'épouse de Jean-Pierre Amougou Belinga. Une employée de maison du couple a déclaré avoir reçu le téléphone de sa patronne avant de l'apporter chez un réparateur à Biyem-Assi.

Le procès est-il terminé ?

Non. Les audiences se poursuivent au Tribunal militaire de Yaoundé. Le 35e témoin, le lieutenant-colonel Bialo, a été entendu le 15 septembre 2026.

Que risque Melissa Amougou Belinga ?

À ce stade, aucune charge n'a été formellement retenue contre elle dans le cadre de la disparition du téléphone. La commission mixte a sollicité son audition, sans suite à ce jour.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp