Cameroun - Drame à Douala : trois ouvriers chutent du 8e étage

Trois ouvriers sont morts ce jeudi à Douala après avoir chuté du huitième étage d'un immeuble en construction, face au marché Sandaga. Un drame qui ravive les questions sur la sécurité des chantiers.

Trois ouvriers ont trouvé la mort ce jeudi en fin d'après-midi à Douala, après avoir chuté du huitième étage d'un immeuble en construction. Le drame s'est produit face au marché Sandaga, l'un des quartiers les plus animés de la capitale économique camerounaise.

Les victimes, des travailleurs du bâtiment, effectuaient vraisemblablement des travaux sur l'échafaudage de l'immeuble lorsque l'accident est survenu. Les circonstances exactes de la chute restent encore à déterminer.

La nouvelle s'est rapidement répandue dans le quartier, plongeant la population locale dans une profonde émotion. Les témoins, nombreux sur les lieux, ont assisté, impuissants, à ce drame.

Ce nouveau tragique accident du travail ravive les interrogations sur les conditions de sécurité sur les chantiers de construction à Douala, où les drames se succèdent trop souvent.

UN DRAME EN PLEIN QUARTIER

Les faits se sont déroulés ce jeudi, dans l'après-midi, sur un chantier de construction situé face au marché Sandaga, dans la ville de Douala. Les trois ouvriers, dont l'identité n'a pas encore été officiellement communiquée, étaient en train de travailler sur le huitième étage de l'immeuble lorsqu'ils ont chuté.

La chute de huit étages a été mortelle pour les trois hommes. Ils sont décédés sur le coup, selon les premières informations recueillies sur place.

Le quartier du marché Sandaga, habituellement animé par l'activité commerciale, a été le théâtre d'une scène tragique. Les passants et les commerçants ont assisté, impuissants, à ce drame.

Les secours ont été rapidement dépêchés sur place, mais ils n'ont pu que constater le décès des trois ouvriers. Les corps ont été pris en charge par les services compétents.

LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS EN QUESTION

Ce drame n'est malheureusement pas un cas isolé. Les accidents du travail sur les chantiers de construction sont fréquents à Douala, où la croissance urbaine s'accompagne souvent de pratiques de construction précaires.

Le manque d'équipements de sécurité et de formation adéquate expose les ouvriers à des risques mortels. Les échafaudages instables, les garde-corps absents et les normes de sécurité ignorées sont autant de facteurs qui contribuent à ces tragédies.

Selon les témoignages recueillis sur place, les conditions de travail sur le chantier où s'est produit le drame laissaient à désirer. Les ouvriers travaillaient à une hauteur considérable, sans équipement de protection individuelle.

Les autorités devront déterminer si des négligences ont été commises et si le chantier respectait les normes de sécurité en vigueur.

LES ENQUÊTEURS SUR LE TERRAIN

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Les autorités locales se sont rendues sur place pour constater les faits et recueillir les premiers témoignages.

Les causes de la chute restent encore à établir. Plusieurs hypothèses sont envisagées : un échafaudage défaillant, une perte d'équilibre, un défaut de matériel.

Les services compétents devront également identifier formellement les trois victimes et informer leurs familles, une épreuve supplémentaire dans ce drame déjà bouleversant.

En attendant les résultats de l'enquête, les trois corps ont été transportés à la morgue pour les constatations d'usage et les autopsies éventuelles.

UNE SÉRIE NOIRE À DOUALA

Ce drame s'inscrit dans une série d'accidents du travail qui endeuillent régulièrement la capitale économique. En juin dernier, un ouvrier avait perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages en rénovation à Bépanda-Omnisport. En juillet, au moins six personnes avaient été tuées dans l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel à Bonamoussadi.

La répétition de ces drames interpelle les autorités et la société civile sur la nécessité de renforcer les contrôles et les sanctions dans le secteur de la construction.

Les syndicats et les associations de défense des droits des travailleurs réclament depuis longtemps une meilleure application des normes de sécurité sur les chantiers.

Mais les morts continuent de s'accumuler dans une indifférence qui scandalise les observateurs.

QUELLES SOLUTIONS ?

Ce drame pourrait être un électrochoc pour les autorités et les acteurs du secteur de la construction à Douala.

Des mesures urgentes s'imposent : renforcement des inspections sur les chantiers, obligations d'équipements de sécurité, formation des ouvriers, sanctions dissuasives pour les entrepreneurs négligents.

La sécurité des travailleurs ne doit pas être une option. Elle doit être une priorité absolue pour tous les acteurs du secteur.

En attendant, les familles des trois victimes pleurent leurs proches, victimes d'un système qui continue de sacrifier des vies sur l'autel de la construction à tout prix.

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