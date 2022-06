MONDE ENTIER :: 4 raisons de créer un site e-commerce :: WORLD

Même les plus pessimistes sur le terrain n'auraient pas pu imaginer un scénario mondial tel que celui qui s’est déroulé en 2020. La pandémie a bouleversé le paysage économique et commercial. La plupart des entreprises ont vu leurs activités compromises, mais il y a eu des exceptions. Les chiffres d'affaires dans le domaine du e-commerce ont augmenté à des niveaux sans précédent. La création d'un e-commerce est une option qui a un présent et un avenir.

Les habitudes d'achat ont été renforcées pendant la pandémie.

Avant la pandémie, le commerce en ligne affichait une santé enviable, avec des chiffres de croissance annuelle proches de 30 %. Selon diverses études, les ventes en ligne en France sont passées de 9% à 13% en 2020. La pandémie a encore renforcé le e-commerce en ligne. Les chiffres ont grimpé en flèche pendant le confinement et se sont maintenus à des niveaux élevés pendant les mois d'été.

À la suite de la pandémie, les acheteurs se sont tournés encore davantage vers les achats en ligne. À tel point que 40 % des propriétaires de sites de commerce électronique admettent avoir augmenté leurs ventes pendant la pandémie. La mise en place d'une entreprise de commerce électronique vous donnera l'occasion de démarrer une entreprise immunisée contre les éventuels scénarios de confinement à venir.

Des opportunités existent dans tous les secteurs en ligne

Les années sont révolues où, par ignorance ou par peur de la nouveauté, l' internet n'était utilisé que pour les réservations d'hôtel et les achats occasionnels de technologie.

Le e-commerce a su identifier les craintes des utilisateurs. Ils se sont adaptés à la nouvelle réalité en créant un environnement de confiance et en permettant à la majorité de la population d'utiliser l'internet pour effectuer ses achats de biens et de services.

Produits frais, vêtements, chaussures... Ces marchés, a priori peu enclins à se lancer sur Internet, ont également connu une croissance exponentielle ces derniers temps grâce aux avantages du canal en ligne : commodité, variété, prix...

Attirer des clients est moins coûteux dans un environnement virtuel

Créer un eCommerce est peu coûteux. Vous pouvez l'externaliser à un prix raisonnable ou le faire vous-même "à coût zéro" en suivant une vidéo ou un manuel. Mais vous devrez attirer une partie de ces millions d'utilisateurs qui surfent chaque jour sur le net à la recherche d'informations, de biens et de services.

Pour ce faire, vous devrez recourir au référencement ou au SEM qui, sans être des stratégies bon marché, seront moins coûteux que l'ouverture d'un magasin physique et la réalisation d'une campagne complète de marketing hors ligne.

De plus, le canal d’internet vous permettra d'attirer le type de client dont vous avez besoin pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Vous vous ouvrez à la possibilité d'internationaliser votre entreprise

Vous devez d'abord créer une boutique en ligne performante. Une fois consolidée au niveau national, vous pouvez parier sur l'accès à un marché mondial avec des millions de clients potentiels. Pouvez-vous les satisfaire avec votre e-commerce? Le saut international est beaucoup plus facile par le canal d’internet que par le canal traditionnel.

Comme vous pouvez le constater, les avantages de la création d'un e-commerce ont augmenté grâce à la pandémie. Il ne tient qu'à vous d'en tirer parti.