Rémy Ngono critique la Fecafoot pour la gestion du nouvel équipementier avant Cameroun - CAN 2025 :: CAMEROON

Lors de l’émission LE CAFÉ DES SPORTS diffusée le 20 septembre 2024 sur RFI et France 24, le journaliste et consultant Rémy Ngono a vivement critiqué la gestion de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot). Son intervention portait particulièrement sur l’appel d’offres lancé tardivement pour le nouvel équipementier des sélections nationales de football.

Le 6 août 2024, la Fecafoot annonçait la résiliation de son partenariat avec l'équipementier One All Sports, mais il aura fallu attendre six semaines avant de lancer la procédure de remplacement, soit seulement quelques jours avant un match crucial de qualification pour la CAN 2025, prévu le 7 octobre. Rémy Ngono, dans sa rubrique des « cartons », a donné un carton rouge à la fédération pour cette gestion, qu'il a qualifiée de « légère ».

Selon lui, le communiqué du 20 septembre 2024 arrive bien trop tard pour permettre une sélection rigoureuse du nouvel équipementier, laissant trop peu de temps pour produire et livrer les équipements avant le match contre le Cameroun le 7 octobre. « Rouge ! Rouge à la Fédération Camerounaise de Football, que j’ai souvent soutenu, et particulièrement Samuel Eto’o, par rapport à cette déclaration que je trouve un peu légère », a-t-il lancé en direct.

Ngono s'interroge également sur le manque de transparence autour de cette décision. « Le match se joue le 7 octobre et vous faites un appel d’offres à la dernière minute. Il est impossible de préparer des équipements en si peu de temps, ce qui suggère que tout est déjà arrangé en secret. Samuel Eto’o a probablement déjà négocié avec un nouvel équipementier en cachette », a-t-il ajouté.

Le journaliste a également souligné la similitude avec la signature initiale du contrat avec One All Sports, qu'il jugeait déjà obscure à l'époque. « Samuel Eto’o avait promis la transparence dans la gestion de la Fecafoot, mais ce dossier est loin d’être clair », a conclu Rémy Ngono, estimant que cette situation reflète une contradiction entre les promesses faites par Eto’o et la réalité des faits.