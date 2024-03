Cameroun :: Présidentielle 2025 : Manaouda Malachie, Le Soldat Du Rdpc, Attend Les Ordres De Paul Biya :: Cameroon

Alors que les regards se tournent vers l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, une figure émerge au sein du RDPC avec des déclarations audacieuses. Le ministre de la santé, Manaouda Malachie, s'est récemment positionné comme un fervent partisan de la candidature du président en exercice, Paul Biya, affichant une loyauté sans faille envers le leader du parti au pouvoir.

Lors des célébrations marquant l'anniversaire du RDPC le 24 mars dans l'extrême Nord du pays, Manaouda Malachie a laissé entendre que la candidature de Paul Biya pour un nouveau mandat était une certitude. Sur son compte Twitter, il a déclaré : « Soldat de Son Excellence Paul Biya, prêt pour 2025. Conformément aux termes de l’Appel de Mokolo du 17 mai 2023, j’attends les ordres de mon Général !»

Ces déclarations ne passent pas inaperçues dans le contexte politique actuel, alors que la jeunesse camerounaise observe avec intérêt les évolutions démocratiques dans d'autres pays africains, notamment au Sénégal où un président de seulement 44 ans vient d'être élu. Dans un pays où les trois premières personnalités politiques ont déjà dépassé les deux siècles cumulés, les appels à une nouvelle candidature de Paul Biya semblent dépassés, voire pathétiques pour certains observateurs.

La loyauté affichée par Manaouda Malachie envers Paul Biya met en lumière les dynamiques internes du RDPC, où la fidélité au chef du parti est une valeur primordiale. Cependant, ces déclarations soulèvent également des questions sur l'avenir politique du Cameroun, alors que la nécessité de transition générationnelle et de renouveau démocratique se fait de plus en plus pressante.

Dans un contexte où les aspirations des jeunes électeurs s'accordent de plus en plus avec le changement et la modernité, la candidature annoncée de Paul Biya et le soutien indéfectible de ses partisans semblent témoigner d'une déconnexion avec les réalités du pays et les aspirations de sa jeunesse.

Alors que le Cameroun se prépare à une nouvelle phase de son histoire politique, les décisions prises par les dirigeants actuels auront un impact significatif sur l'avenir du pays. La question de la succession de Paul Biya et de l'évolution du RDPC devient de plus en plus pressante, et les déclarations de fidélité comme celles de Manaouda Malachie ne font que souligner les enjeux cruciaux auxquels le pays est confronté.