Afrique :: Fondation Tony Elumelu : 20 Mille Entrepreneurs,100 Millions De Dollars, 54 Pays Africains.

C’est le bilan à mi-parcours du vaste programme de la Fondation de l’homme d’affaire de Nationalité Nigériane Tony Elumelu. Le programme de cette année s’est décliné au cours d’une visio conférence à laquelle participait personnellement le fondateur.

Les termes sont chers au fondateur Tony Elumelu : démocratiser la chance pour lutter contre la pauvreté. Une plateforme a été crée par la fondation pour « aider à créer la prospérité à travers les pays Africains. En Afrique, nous avons la chance et les potentialités, nous pouvons œuvrer pour le bien-être de tous les Africains voire même exporter notre « know how ». Le programme Entreprenariat Jeune à pour but essentiel de financer des projets fiables de jeunes Entrepreneurs Africains qui permettent d’apporter une plus-value aux économies du continent. Les critères de sélection sont mis en œuvre par une équipe expérimentée de la fondation.

Plusieurs jeunes repartis sur les 54 pays Africains ont déjà bénéficié de ce programme. C’est l’exemple de cette jeune Nigériane qui fait dans le café dont le projet a été financé par la fondation. Au cours de la Visio conférence, elle témoigne « j’ai gagné 5000 dollars » Cette année encore, la Fondation a remis le programme et la cognotte ne désemplit pas. Les candidats se bousculent avec des projets aussi pertinents les uns que les autres. L’annonce a été faite le 22 mars 2024. « La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique soutenant les entrepreneurs africains, annonce que 1 200 entrepreneurs africains répartis dans 54 pays africains seront les bénéficiaires de son programme phare d'entrepreneuriat »

Ces nouveaux bénéficiaires constituent la 10e vague de financement qui se fait, sans distinction de sexe ni d’appartenance religieuse ou philosophique. Il s’agit pour les initiateurs de ce programme financé par les fonds propres de la TEF, d’un « plan Marshall Africain » qui permettra d’éradiquer la pauvreté pour développer le continent.