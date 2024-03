Cameroun :: Procès Martinez Zogo: 17 Accusés, Bidjang Absent Pour Maladie :: Cameroon

Le procès des 17 personnes inculpées dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo s'ouvre ce lundi 25 mars 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Parmi les accusés figurent Bruno Bidjang, qui comparaît libre dans cette affaire, mais qui est absent pour cause de maladie.

Les 17 accusés sont:

EBOO Clément, GODJE Oumarou, BAKAIWE Sylvain et LENOIR DAWA: violation de consigne, coaction d'arrestation et séquestration, coaction de torture

NZOCKMENPING Martial: violation de consigne, coaction d'arrestation et séquestration, complicité de torture

ЕКО EKO Maxime Léopold, AMOUGOU BELINGA Jean Pierre, ENGWELE NGWELLE Etienne Jacques, SAIWANG YVES et HEUDJI Guy Serges: complicité de torture

DAOUDA, LAMFU Johnson, TONGUE NANA Stéphane: complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture, assassinat et violation de consignes

DANWE Justin: complicité d'assassinat, complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture et violation de consigne

SAVOM Martin: complicité d'assassinat et complicité de torture

BIDZONGO MBEDE Albert alias «Arthur ESSOMBA »: complicité de torture, usurpation de titre et usurpation de fonctions

BIDJANG OBA'A BIKORO Bruno François: conspiration de torture et d'arrestation et séquestration

Bruno Bidjang, qui a été transféré à l'hôpital suite à un malaise, ne sera pas présent à l'audience de ce lundi.

Les avocats de la défense ont déjà annoncé qu'ils demanderont le dossier du juge d'instruction, qu'ils n'avaient toujours pas reçu jusqu'à vendredi.

Ce procès est très attendu par le public camerounais, qui veut savoir qui est derrière l'assassinat de Martinez Zogo, un journaliste connu pour ses critiques acerbes du régime.