Retrouvez Le Thème De L'espace Dans Milky Ways De Supergooal

La machine à sous en ligne Milky Ways est un jeu à variance moyenne à élevée avec un thème spatial. C'est une machine à sous à cinq rouleaux qui vous offre 243 façons différentes de gagner dans les tours de base. Des symboles de cartes à jouer brillants et des pierres précieuses aux couleurs vives apparaissent, ainsi que des symboles multiplicateurs sauvages et des galaxies. Galaxies lance un tour de bonus de tours gratuits en deux étapes jouées sur des lignes supplémentaires et 3125 façons gagnantes. Chaque tour gratuit gagnant déclenche Fusion Spins, les symboles se verrouillant en place pour les respins.

Jouez à la machine à sous Milky Ways en ligne, et si les étoiles s'alignent en votre faveur, vous pourriez gagner un maximum de 5 664 fois votre mise. Un « W » flamboyant contre un trou noir est un symbole sauvage. Il apparaît à tout moment, agissant comme les autres s'il peut compléter une série gagnante sur les rouleaux et multipliant le gain par 1x, 2x ou 3x. Ces symboles multiplicateurs Solar Wild peuvent se combiner, augmentant potentiellement une victoire de 27x.

