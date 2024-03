L'association De Protection Des Contenus Audiovisuels Au Cameroun Mène La Lutte Contre Le Piratage :: Cameroon

Convergence, une association africaine dédiée à la protection et à la valorisation de la création audiovisuelle, réaffirme son engagement inébranlable dans la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels au Cameroun.



Face à la menace croissante du piratage qui affecte gravement l'industrie audiovisuelle, Convergence intensifie ses efforts pour sensibiliser le public aux conséquences néfastes de cette pratique illégale. En collaborant avec des professionnels de l'audiovisuel, des représentants institutionnels et des partenaires de la société civile, l'association mène des actions concertées pour contrer le piratage sous toutes ses formes.



Convergence déploie une série d'initiatives visant à éduquer le public sur les dangers du piratage, à promouvoir le respect des droits de propriété intellectuelle et à encourager le recours à des canaux légaux pour accéder aux contenus audiovisuels. L'association met également en œuvre des campagnes de sensibilisation percutantes, des études approfondies sur l'impact économique du piratage et des actions de lobbying auprès des autorités compétentes pour renforcer la législation en matière de protection des droits d'auteur.



En assumant son rôle de leader dans la lutte contre le piratage, Convergence s'efforce de protéger les intérêts des créateurs audiovisuels, de préserver la diversité culturelle et de garantir une rémunération équitable pour leur travail. L'association invite tous les acteurs de l'industrie audiovisuelle, ainsi que le grand public, à se mobiliser et à soutenir ses efforts pour mettre un terme au piratage et promouvoir un écosystème audiovisuel sain et durable au Cameroun.