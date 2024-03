Cameroun :: Jeûne Du Mois De Ramadan Le Kick Off S'intensifie Dans Les Familles :: Cameroon

Aux premières lueurs de ce 12mars les fidèles musulmans du Cameroun amorcent le début du jeûne du mois de ramadan.

La grande prière commune de 18h dans les mosquées retentit déjà dans la cité capitale camerounaise le ramadan est bien là!

Ça bouillonne aussi côté ménages les femmes s'activent en cuisine afin de faire de ce jeûne du mois de ramadan 2024 une réussite selon les pilliers de l'Islam.

Nous avons fait escale ce soir chez une fidèle musulmane résident au quartier Messa 2 ici à Yaoundé capitale politique du Cameroun.

Dame HAUGUEL âgée de 25 ans , de nationalité Burkinabè , mariée à un français , son mois de ramadan, elle l'a vit de façon toute particulière depuis 2 ans loin de sa famille car étant mariée à un non musulman dans son mini boubou au tissage burkinabé pas grande bousculade pour le moment côté préparatif , néanmoins elle nous a fait part en quelques mots de quoi sera constitué son menu durant ce mois , la bouillie de blé, les beignets , du poisson, émincé de boeuf , frite de plantain, sauce gombo, jus d'orange, ananas frais , petits pois sauce tomate ,les dattes . voilà ainsi constitué mon menu nous laissant entrevoir son large sourire.

Dès les premières heures de ce 12 mars avant ma petite prière, avant de prendre le chemin du boulot, je concocterai un menu simple pour 2 ou 3 personnes que je partagerai avec mon époux bien évidemment s'il souhaite m'accompagner et le voisinage aussi un paquet leur sera réservé ; le jeûne du mois de ramadan pour moi c'est le partage, pour cette édition je compte mettre un accent dessus précise t- elle à la fin de nos échanges.

En guise de rappel l'observation d'un croissant de lune annonce le début du ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique dont les musulmans suivent un calendrier lunaire composé de 12 mois dans une année de 354 ou 355 jours.

Précisons que le ramadan est observé par plus de 1,8 milliard de musulmans dans le monde.

Pendant le Ramadan, on jeûne du lever au coucher du soleil. Mais ce n'est pas tout : c'est aussi un temps pour prier, méditer et lire le Coran. Les musulmans cherchent à se purifier, à renforcer leur foi et à aider ceux qui en ont besoin.

Le moment où l'on rompt le jeûne, appelé "Iftar", est aussi un moment de partage. Les familles et amis se réunissent pour manger ensemble. Et à la fin du Ramadan, il y a "l'Aïd el-Fitr", une grande fête où l'on donne, on s'habille bien et on partage un repas festif.

Le Ramadan n'est pas seulement important pour les musulmans. C'est aussi un moment pour tout le monde de mieux comprendre cette tradition et d'ouvrir son esprit.

Toute l'équipe rédactionnelle de camer.be souhaites ainsi bon début du mois de ramadan à toute la communauté musulmane du monde entier.