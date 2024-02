Redouane Hani Met Intelcia Cameroun Sur Les Starting-Blocks Vers De Nouveaux Challenges :: Cameroon

Le nouveau Directeur de Intelcia Cameroun était face à la presse au cours d’une opération de présentation de la Société leader du outsourcing au Cameroun. Le cap a été donné pour pérenniser les emplois et conquérir de nouveaux marchés.

Le décor a été planté par Redouane Hani lui-même : agrandir le portefeuille déjà garni d’une société qui tisse sa toile depuis 2015, année de son implantation au Cameroun.

Un vrai parcours de combattant d’une initiative qui a pris corps au Maroc avant de s’étendre au Cameroun « D’un seul client à ses débuts en 2015, Intelcia Cameroun a réussi en quelques années à diversifier son portefeuille » En proposant à ses clients des services à haute valeur ajoutée.

A savoir une offre globale on shore, Near shore et offshore autour de 4 pôles de solution : Gestion de la relation client, externalisation de solutions IT, BPO (Business process outsourcing) et services digitaux. Entre autres. Avec pour cible différents secteurs outre les operateurs de télécoms locaux et internationaux.

Et ça marche plutôt bien parce que, « En 5 ans, le site a multiplié son effectif par 4 en passant de 300 à plus de 1200 collaborateurs » Et ce n’est pas tout. Redouane Hani qui cumule plus de 18 ans dans le management direct et indirect des centres de relations clients, point névralgique chez les out sourceurs entend mettre cette riche expérience au service de Intelcia Cameroun. Il entend surtout et aussi capitaliser les atouts que lui offre le site de Douala et son environnement comme niche d’emplois dynamiques, abondant en ressources, maitrisant plusieurs langues avec des jeunes aux profils qualifiés. Ce potentiel humain a fait du site de Douala un pole d’externalisation de solution IT du groupe.

Avec une expertise des métiers diversifiés B2B et B2C. Un site de multi-activité comportant service client, renseignement, support commercial, support technique. Et multi-canal c’est-à-dire des appels entrants et sortants, back office…

Tous ces services établis sur 9 plateaux de 800 M2 chacun. Malgré tout cela, Redouane Hani court vers de nouveaux challenges « Nous avons une ambition qui démontre le potentiel de monter en charge du site qui est loin d’avoir atteint son plein régime »