Cameroun :: Patrice Nganang : Dénonciation Du Silence Politique Et Accusations Contre Maurice Kamto :: Cameroon

Dans un contexte où la liberté d'expression est mise à mal au Cameroun, le romancier renommé Patrice Nganang soulève une vive indignation face au silence observé par les syndicats de journalistes et les hommes politiques, suite à l'emprisonnement de Bruno Bidjang.

Bruno Bidjang, journaliste émérite, a été récemment incarcéré pour avoir osé exercer son devoir de journaliste, mettant en lumière des vérités dérangeantes pour le régime en place. Son arrestation a suscité une vague d'indignation au sein de la communauté intellectuelle et artistique, mais Patrice Nganang s'inquiète du mutisme persistant des acteurs politiques et syndicaux.

Dans une déclaration poignante, Patrice Nganang dénonce fermement cette inertie, rappelant l'importance cruciale de la solidarité entre les défenseurs de la liberté d'expression. Il souligne que le silence des syndicats de journalistes et des hommes politiques est une trahison des valeurs démocratiques et un abandon des journalistes courageux qui risquent leur vie pour informer le public.

Par ailleurs, dans une autre déclaration percutante, l'auteur du célèbre ouvrage "Temps de chien" pointe du doigt Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), l'accusant de complicité avec le pouvoir en place. Selon Patrice Nganang, Maurice Kamto jouerait un jeu dangereux en collaborant avec le régime actuel, compromettant ainsi les aspirations démocratiques du peuple camerounais.

Patrice Nganang va même plus loin en accusant Maurice Kamto de favoriser le maintien au pouvoir de Paul Biya, en laissant ce dernier se consumer à la présidence d'Étoudi. Cette prise de position franche et sans détour soulève des interrogations sur les alliances politiques et les compromis tacites qui pourraient compromettre l'avenir politique du Cameroun.

Dans ce climat de répression et de tensions politiques, les paroles courageuses de Patrice Nganang résonnent comme un appel à l'action et à la solidarité en faveur de la liberté et de la démocratie au Cameroun.