Cameroun :: Mutinerie À La Prison De Kondengui : Amougou Belinga Refuse La Cohabitation Avec Bruno Bidjang :: Cameroon

Une situation tendue a éclaté hier soir à la prison principale de Yaoundé-Kondengui, mettant en lumière des tensions exacerbées entre détenus de haut rang. Dans un événement qui a secoué les murs de la prison, Amougou Belinga a catégoriquement refusé de partager sa cellule avec Bruno Bidjang, nouvellement placé sous mandat de dépôt.

Le déroulement de cette soirée mouvementée a commencé lorsque Bruno Bidjang, conduit à la prison de Kondengui par les autorités judiciaires, s'est retrouvé confronté à un refus catégorique de la part d'Amougou Belinga d'occuper la même cellule que lui. Cette cellule, déjà habitée par Belinga et un autre détenu nommé Eko Eko, semblait indisponible pour Bidjang, selon les souhaits exprimés par Belinga lui-même.

Les sources anonymes à l'intérieur de la prison ont révélé que cette situation a entraîné une légère mutinerie, où les occupants de la cellule destinée à Bidjang ont fermement refusé son intégration. Le régisseur de la prison a tenté plusieurs fois de résoudre le conflit en proposant d'autres quartiers, mais les refus persistants ont maintenu la tension.

Finalement, Bruno Bidjang a été logé dans un quartier différent, plus précisément dans le local Numéro 10, surnommé "Kosovo", en raison de ses conditions précaires. Ici, les bruits des rongeurs et des insectes sont plus assourdissants que les échos des reportages ou les cris de détresse.

Il est crucial de noter que l'arrestation de Bruno Bidjang n'est pas liée à ses opinions politiques ou à ses activités médiatiques. Aucune preuve n'a été avancée confirmant son implication dans des sujets sensibles tels que la critique du gouvernement ou des hausses de prix. La vidéo circulant en ligne, où Bidjang défend le management de la Fecafoot, est à des fins distinctes de celles invoquées lors de son incarcération.

Cet incident à la prison de Kondengui met en lumière les tensions sous-jacentes et les rivalités entre détenus de haut rang, ainsi que les défis auxquels sont confrontés les responsables pénitentiaires pour maintenir l'ordre et la sécurité à l'intérieur de ses murs.