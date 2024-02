Cameroun :: Martin Stephane Savom, Proche De Ferdinand Ngoh Ngoh, De Nouveau Devant Le Tribunal Militaire :: Cameroon

Le suspense est à son comble alors que Martin Stephane Savom, maire de la commune de Bibey dans la haute-Sanaga et proche collaborateur du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, est de nouveau convoqué devant le tribunal militaire ce jeudi. Cette convocation intervient deux semaines après la perquisition effectuée par les juges militaires à son domicile.

L'audition de Martin Stephane Savom devrait se concentrer sur les éléments découverts dans ses téléphones et à son domicile le 8 février 2024, qui le mettent directement en cause dans l'enlèvement et la torture du journaliste Martinez Zogo.

Il est à rappeler qu'une vidéo choquante montrant la torture de Martinez Zogo a été retrouvée dans l'un des téléphones de Martin Savom, qui aurait également été présent sur les lieux de l'acte abject. Les magistrats militaires ont également établi plusieurs rencontres entre Martin Savom et Justin Danwe, le chef du commando responsable de l'enlèvement, avant et après le 17 janvier 2023. Notamment, le jour de l'enlèvement, Martin Savom aurait été la dernière personne à avoir rencontré Martinez Zogo aux alentours de 20h30.

Après la perquisition de son domicile à Yaoundé, Martin Savom aurait fait évacuer sa résidence à Nnanga-Eboko, témoignant de sa crainte d'une nouvelle descente des magistrats militaires.

Rappelons que Martin Savom a été arrêté le 19 décembre 2023 et placé en détention provisoire à la prison principale de Kondengui pour « complicité de torture et autres » dans l'affaire Martinez Zogo.

Ce nouvel épisode judiciaire promet d'être crucial dans l'affaire, alors que les regards se tournent vers Martin Stephane Savom, l'homme de main présumé de Ferdinand Ngoh Ngoh. La justice camerounaise est attendue au tournant pour faire toute la lumière sur cette affaire qui a ébranlé l'opinion publique nationale et internationale.