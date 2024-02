Cameroun :: Scandale Financier À La Fecafoot : Surfactions Et Favoritisme Mis En Lumière :: Cameroon

Une vidéo virale lancée par le responsable Communication de l'agence Finexs Voyages a mis le feu aux poudres, révélant un scandale financier secouant la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). Au cœur de la controverse se trouve une facture litigieuse de 3,6 millions FCFA réclamée à la FECAFOOT par Finexs Voyages pour la location de bus lors des regroupements des U-23 entre janvier et avril 2023.

Dans une tentative de défense, la société Andrea Tours Travel & Co a publié un communiqué déclarant que la facture totale de l'opération s'élevait à 11 millions FCFA, affirmant avoir versé 7,6 millions FCFA à Finexs Voyages. Notamment, Adrienne BASSALANG, propriétaire d'Andrea Tours Travel & Co, n'est autre que l'épouse de Melvin AKAM, Directeur général de la Fondation MTN.

Cependant, Finexs insiste sur le fait que sa facture initiale s'élevait à 7,6 millions FCFA et non à 11 millions FCFA, réclamant ainsi les 3,6 millions FCFA restants à la FECAFOOT. Une divergence de montants qui soulève des questions sur une possible surfacturation de 4 millions FCFA.

Ce scandale ne se limite pas à Finexs Voyages. D'autres entreprises de transport telles que Danay Voyage et Touristique Express réclament également des sommes impayées à la FECAFOOT. Cette situation a atteint un point critique lors du match opposant le Cameroun au Burundi à Garoua, où ces sociétés ont refusé de louer leurs bus à la FECAFOOT. Les Lions indomptables se sont retrouvés dans l'embarras, utilisant un bus sans carte grise ni assurance, emprunté au club Coton Sport de Garoua, après que le fameux bus de One All Sport n'a jamais été livré.

Outre la surfacturation, des allégations de délit d'initié ont également émergé, révélant des marchés attribués à des amis, employés ou proches. Un exemple frappant est Luxury Plane, fournisseur des avions et des billets d'avion des Lions indomptables, dirigé par TJEGA Calvin, alias "Qualité", supposé prête-nom de Samuel Eto'o. Ce schéma semble se reproduire dans d'autres secteurs tels que la location de bus ou de voitures.

Ce scandale financier secoue profondément la FECAFOOT, mettant en lumière des pratiques opaques et des dépenses douteuses. Les appels à une enquête approfondie et à des réformes transparentes se multiplient alors que le monde du football camerounais est confronté à une crise de confiance sans précédent.