Pendant que toutes les sommités de l'Etat et la société civile étaient concentrés le week-end dernier sur les cérémonies d'inhumation et d'hommages au Professeur Joseph Owona, le domicile de l’éminent Professeur agrégé et universitaire émérite situé au quartier Ekié dans l’arrondissement de Yaoundé 4, a reçu la visite des cambrioleurs

Ces cambrioleurs, apprend la rédaction de camer.be, ont passé la villa de l’enseignant de Droit constitutionnel au peigne fin et aurait emporté des objets de valeur et des centaines de millions de franc Cfa qui se trouvaient dans le coffre fort du défunt, savament gardés dans une pièce qui jouxte le salon principal de la somptueuse villa .

Le Pr Joseph Owona, a été inhumé ce samedi 17 février 2024 à Mvengue dans le sud natal de Paul Biya, le président de la République. L’universitaire de haut vol s’est en effet réincarné via son fils le Pr Mathias Eric Owona Nguini. En effet, le vice-recteur de l’université de Yaoundé I a été fait successeur de son père.

Originaire de Akom dans l’arrondissement de Mvengue, département de l’Océan dans la région du Sud du Cameroun, ce co-fondateur du RDPC en 1985 dont il décède étant membre du comité central fut tour à tour directeur de l’IRIC, chancelier de l’université de Yaoundé, SGA-PRC, Ministre de la fonction publique, ministre de l’enseignement supérieur, Secrétaire général de la présidence de la République, ministre délégué à la présidence chargé du contrôle de l’État, ministre de la santé publique, ministre de l’éducation nationale, ministre de la jeunesse et des sports, président de la Fecafoot. Il était manifestement un des plus grands commis de l’État sous le régime du président Biya.