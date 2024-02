Cameroun :: Trajectoire :Franck Olivier Tchakounté : Un Leader Inspirant Pour Sa Génération. :: Cameroon

Né au Cameroun à Oyomabang dans l’arrondissement de Yaoundé VII en mars 1996, Franck Olivier Tchakounté est un jeune camerounais au leadership avéré. Son parcours, bien qu’à ses premiers balbutiements est déjà assez riches d'expériences et de réalisations qui témoignent de son sens de la vision.

Epoux, père, premier d’une fratrie de 3,son père Opérateur Economique et sa mère entrepreneur lui donnent une éducation enviable.

Dès son plus jeune âge, Franck Olivier se distingue par son intelligence et sa soif d'apprendre. Il s'investit pleinement dans ses études, nourrissant un rêve : impacter le monde et contribuer à la croissance économique du Cameroun.

Ses premiers pas scolaires le mènent au complexe scolaire bilingue Horizon à Akwa dans le premier arrondissement de la ville de Douala, puis à Bonaberi où il obtient un General Certificate Of Education en 2015. Apres être passé par les classes préparatoires, c’est à Buea dans le Sud-Ouest du Cameroun que son odyssée académique se poursuit. Il pose ses valises à l’Institut Universitaire Catholique de cette ville, d’où il repartira quelques années plus tard en 2020 nanti d’un Bachelor Degree en Agriculture.

Les premiers boulots

Dès 2015 après son Baccalauréat, Franck Olivier Tchakounté n’a pas 36 solutions face à l’équation du chômage. Le sort de ses ainés académiques, désœuvrés en fin de parcours universitaire lui donnent comme des avertissements. Il décide donc de retirer son bouclier de fils de et commence à se battre comme tous les jeunes de son âge pour se faire une place au soleil.

Il débutera par le streat wear où il décidera de s’y mettre à fond pour quelques années plus tard avec sa fiancée et un groupe de jeunes investisseurs, créer un véritable label dénommé Invasion Cameroun. Ce label donnera ensuite naissance à plusieurs projets pépite tels que Invasion Wears, Miss Invasion 2018, Invasion Music Entertainment, Invasion Promote d’une association caritative au nom d’Invasion Charity Movement.

En 2019, tout bascule pour ce jeune loup aux dents très longues. Bien qu’ayant mis sur pieds un label qui a pignon sur rue à Douala et au Cameroun, il ne résiste pas à la société Jet & BM cie qui le sollicite comme responsable de la logistique. L’idée en acceptant ce challenge, est de gagner d’avantage en expériences et ainsi, aiguiser ses compétences en forgeant son leadership.



La même année d’ailleurs, il est nommé Responsable de projet des activités liées à l’agriculture et au développement durable chez Kenzo & Co Sarl, filiale du groupe Jet Investment au Cameroun. En parallèle, le sens du leadership et de l’entrepreneuriat l’emmène à lancer avec des amis proches la boite Ets Youpatner Goup qui gagnera en notoriété dans les rues de Douala. Ils auront la charge de gérer plusieurs projet de marketing pour des entreprises Camerounaise et aussi la conception de nombreux plans de communication et gestions de la vente de billet pour plusieurs concert évènement et concert organisé dans les villes de Douala et à Buea. En 2020, il entrera en partenariat avec la société SIMC sarl pour la distribution et la commercialisation des condiments Spicy dans la ville de Douala.

En 2021, un nouveau trophée : Franck Olivier est nommé au poste de directeur commercial et production site manager chez Gicccopacam SA, une autre filiale de la holding Jet Investment au Cameroun. A ce poste, il fait promouvoir l’occupation du territoire national en implantant de nouvelles représentations dans chaque zone productrice en café tout en déploient un leadership inspirant et en mettant en place des stratégies innovantes dans le but de rehausser la quantité et la qualité des produits café et cacao acheter par son entreprise. Sous sa houlette, Giccopacam connait une expansion fulgurante. L'entreprise s'affirme comme un leader dans son secteur, contribuant à la création d'emploi et à l'essor de l'économie camerounaise.

Un regard vers l'avenir

Franck Olivier Tchakounté est un visionnaire. Il croit fermement au potentiel du Cameroun et s'engage à œuvrer pour un avenir radieux. Son ambition : Contribuer à l’essor du Cameroun à travers l’unité dont il a la charge.

Un modèle inspirant

L'histoire de Franck Olivier Tchakounté est une source d'inspiration pour la jeunesse africaine. Son parcours démontre que la réussite est une quête permanente et qu’elle ne s’obtient que par l’apprentissage, la connaissance, la persévérance, le travail acharné et l'engagement sans faille pour le travail bien fait.

Franck Olivier Tchakounté est le symbole d’une jeunesse africaine qui se construit, une jeunesse africaine qui se bat pour son avenir et qui inspire le monde.