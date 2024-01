Football Camerounais : L’épopée Du Succès Des Lions Indomptables :: Cameroon

L’équipe de foot du Cameroun s'est imposée comme l'une des meilleures du continent africain. Les "Lions indomptables" comptent, à leur actif, plusieurs participations à la Coupe du Monde. Ils ont même atteint les quarts de finale de la compétition en 1990. Le Cameroun brille aussi durant la Coupe d'Afrique des Nations, où ils ont déjà remporté de nombreux titres. Revenons sur l'histoire glorieuse du football camerounais, marqué par des moments inoubliables et des réalisations exceptionnelles.

Les Lions indomptables aux nombreux titres

Les exploits de l'équipe nationale de football du Cameroun sont nombreux. Elle a remporté à cinq reprises la Coupe d'Afrique des Nations (1984, 1988, 2000, 2002, 2017). En 1990, le Cameroun devient le premier pays du continent africain à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde. On n’oublie pas la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques en 2000.

Aujourd'hui, le Cameroun se distingue comme l'une des formations les plus performantes d'Afrique. En 2017, l'équipe remporte son cinquième titre de la Coupe d'Afrique des Nations.

La coupe du monde 1990

Sous la direction du capitaine Théophile Abega, le Cameroun remporte leur premier titre en Coupe d'Afrique des Nations 1984. Après avoir terminé deuxièmes de leur groupe, ils éliminent l'Algérie aux tirs au but avant de renverser le Nigeria 3-1 en finale. Deux ans plus tard, ils répètent l'exploit en battant encore le Nigeria 1-0.

Ces victoires et le un niveau de jeu élevé insufflent une grande confiance inébranlable au Cameroun avant la Coupe du Monde de 1990. Placés dans un groupe comprenant les champions en titre argentins, l'Union soviétique et la Roumanie, les Lions Indomptables surprennent la première équipe en prenant l'avantage et en le maintenant jusqu'à la fin du match. Pour ceux qui veulent revivre ce moment, le match en entier Cameroun – Argentine est disponible sur internet.

Malgré une défaite 0-4 contre l'Union soviétique, une victoire 2-1 contre la Roumanie leur assure la première place. En huitièmes de finale, Roger Milla inscrit un doublé en prolongation pour éliminer la Colombie et accéder aux quarts. Ils y affrontent l'Angleterre et, bien que leurs adversaires marquent en premier, le Cameroun prend l'avantage au cours de la seconde mi-temps. Cependant, l'Angleterre parvient à égaliser et remporte finalement le match en prolongation grâce à un but de Gary Lineker.

Le Cameroun après la coupe du monde 1990

Entre 1994 et 2014, le Cameroun a continué de se qualifier régulièrement à la Coupe du Monde. L’équipe participe tout de même à cinq des six éditions. Le mental de sportif au top est là depuis longtemps. Cependant, ils n'ont pas réussi à atteindre le deuxième tour lors de ces cinq participations.