Cameroun :: Colonel Nzie Pierrot Narcisse : Enquête Majeure Sur Martinez Zogo Au Tribunal Militaire

Le pays retient son souffle alors que l’affaire Martinez Zogo, l'assassinat tragique du journaliste éminent, continue de secouer la nation. Le 1er janvier 2024, une nouvelle a secoué les couloirs du pouvoir judiciaire : le juge d’instruction, Nzie Pierrot Narcisse, récemment nommé, a été élevé du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel à part entière, une ascension remarquable dans sa carrière militaire.

Colonel Nzie Pierrot Narcisse, un membre éminent de l'armée de terre, a pris les rênes de l’enquête au tribunal militaire concernant l'assassinat de Martinez Zogo, succédant ainsi au juge Sikati. Cependant, ce n'est pas la première fois que le colonel est impliqué dans des affaires judiciaires cruciales pour le pays.

Issu de la 30ème Promotion EMIA "promotion Général de Brigade Abdoulaye Oumarou Garoua" en 2005, le Colonel Nzie Pierrot Narcisse partage son parcours académique avec Justin DANWE, le cerveau présumé du premier commando dans l'affaire Martinez Zogo.

Sa carrière a été ponctuée par des postes de responsabilité au tribunal militaire, notamment en tant que commissaire du gouvernement à Bafoussam et à Yaoundé. Entre 2016 et 2019, en tant que commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Yaoundé, il a supervisé les dossiers des prisonniers politiques, y compris les arrestations de leaders dans le contexte de la crise anglophone, et fut impliqué dans des affaires sensibles telles que celles de Me Harissou et Aboubakary Sidiki.

Cependant, son refus de se plier à certaines directives du pouvoir politique en 2019 l’a éloigné des affaires centrales pour être muté à Bertoua comme juge d’instruction et vice-président, puis transféré dans le Nord en tant que président du tribunal militaire de Garoua. Mais en décembre 2023, une décision du Président Paul Biya le ramène à Yaoundé en plein cœur de l’enquête sur l'affaire Martinez Zogo, le désignant une fois de plus comme juge d’instruction tout en conservant son poste de vice-président du tribunal militaire.

À peine nommé, le Colonel Nzie Pierrot Narcisse a rapidement agi, ordonnant la détention de Martin Stéphane Savom, maire de Bibey et proche du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, pour « complicité de torture » dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo.

Cette décision audacieuse souligne l'engagement du Colonel Nzie Pierrot Narcisse à mener une enquête approfondie et impartiale dans une affaire qui a secoué la société camerounaise. Sa promotion récente témoigne également de la confiance placée en lui pour faire progresser cette affaire cruciale vers une résolution juste et équitable.

Le Colonel Nzie Pierrot Narcisse, fort de son expérience et de son engagement à la justice, est maintenant au cœur d'une affaire qui non seulement façonne l'histoire judiciaire du pays mais aussi son avenir politique et social.