L' Artiste Chorégraphe Camerounais Kîn Répé Renoue Avec La Scène Musicale Camerounaise 20 Ans Après :: Cameroon

«Retour aux sources , ouverture au monde» c'est le thème qui a ouvert le bal de ce concert de présentation live de son dernier album intitulé “Mission” le 22 décembre de ce mois en cours au Centre Culturel Ubuntu.

Précisons bien avant, une conférence de presse de présentation de l'artiste a donné le ton de ce concert inaugural dans la mi- journée question de présenter aux Hommes de médias ce digne fils Ekang, du village ABANG après Ngoumou .

Découverte de l'artiste Kîn Répé.

Née au Cameroun , il s'envole pour la Belgique quelques années plutard, danseur patrimoniale à la base

Sa rencontre avec le groupe macase dans les années 2000 est le début de son aventure musicale, delà jaillit son premier l'album de 10 titres OKOBA ;

L' album Métis à l'international;

2014 :sortie de son maxi single Ukùl ; et le plus récent “Mission” qui a fait l'objet de la rencontre avec le public et les médias Camerounais.

Les enjeux de ce concert inaugural.

La culture Ekang se meurt aujourd'hui à Yaoundé , il était donc judicieux pour l'artiste Kîn Répé communément appelé «la voix des anciens» de se reconnecter avec son essence et son ouverture vers le monde , son ambition est celui de tenir la main des jeunes frères , faire rayonner les couleurs du Cameroun à l'international via cette musique Ekang qu'il a décidé de suivre selon la voix de ses ancêtres précise t-il.

Ruben BINAM père spirituel de l'artiste , promoteur du Centre Culturel Ubuntu «voit en ce projet quelque chose d'essentiel d'authenticité, après ce concert inaugural nous allons constitués un album compétitif en local et à l'international, bien plus fixé l'identité artistique de celui là qui prône la musique de valeur»

Une soirée qui a débuté aux alentours de 21h 06 minutes , avec l'entamme de l'artiste à texte “Aimé MAMA” qui a ouvert le chemin avec sa voix suave, envoûtante, 3 titres de son riche répertoire ont bercé les convives, s'en ait suivi juste après l'entrée en scène de la «voix des anciens» sous la conduite du collectif Kemit 7, tous vêtus de blanc captivent le public avec le titre Ekang qui rappelle les origines de l'artiste, Sangaría par la suite une balade, un voyage musicale des fans , mélomanes, dans ses débuts et son récent album “Mission” avec l'accompagnement du collectif le Kemit 7.

Dans ses attributs vestimentaires tissu africain, au pas de danse digne d'un “guerrier Ekang” avec des danseurs vêtus de paille « cache sexe» que ce concert live inaugural s'est refermé avec des bénédictions pour cette nouvelle aventure musicale qui se peaufine pour l'artiste Kîn Répé qui bénéficie désormais de l'encadrement artistique de son mentor “Ruben BINAM” après 20 ans de rupture ombilical.