Une affiche entre deux clubs qui ont écrit leur histoire

L’ALLIANZ STADIUM dans la ville de Turin en Italie sera sous les feux de la lumière en SERIE A d’Italie avec un match de référence qui comptera certainement pour bon nombre des fans du football italien. Pour le compte de cette 7ème journée de cette compétition, il faudra s’attendre à une belle bataille que le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre en ouvrant les portes du bonheur à travers Supergooal !

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Un autre challenge à relever de part et d’autre

Après un début assez appréciable pour bon nombre de clubs, il faudra s’attendre encore à plus de rivalité sur les terrains et le face-à-face JUVENTUS TURIN – LAZIO ROME garde toute sa saveur d’une rencontre qui tiendra tout son éclat. Une affiche qui met aux prises deux clubs qui comptent prendre un meilleur départ possible afin rivaliser avec les autres concurrents dans cette compétition de renom.

Jouant sur son terrain avec sa cote de 1.63, JUVENTUS TURIN septième au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur son terrain qui lui fera un grand bien pour avoir la victoire et s’offrir un premier défi dans ce championnat relevé. Une rencontre que les hommes de LUCIANO SPALLETTI prendront au sérieux comme tous les autres matchs pour faire montre de leurs ambitions dans cette phase et ainsi gagner en confiance pour la suite de la compétition. La formation turinoise défendra bec et ongle son statut de la plus belle des manières pour espérer aller le plus loin possible.

Pour LAZIO ROME troisième au classement avec sa cote 5.09, il faudra aller réaliser un bon match dans cette rencontre face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer obtenir un bon résultat sur le terrain et pourquoi ne pas avoir la victoire qui lui permettra de s’offrir un concurrent et ainsi se montrer à la hauteur de son statut. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les poulains de GENNARO GATTUSO qui ne se laisseront pas faire aussi facilement en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour aller faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour se mettre en confiance pour la suite. Ce sera une belle opportunité pour cette équipe de prendre le dessus sur une tête de proue par une meilleure performance.

Ce sera le 52ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 31 victoires pour JUVENTUS TURIN contre 11 victoires pour LAZIO ROME et 09 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, JUVENTUS TURIN