Le 11 octobre 2026, Vox237 ouvre au public. La plateforme, portée par l'entrepreneuse camerounaise Rebecca Enonchong, promet trois choses : donner la parole aux citoyens, rendre les textes officiels accessibles, et documenter les élections.

Le calendrier n'est pas anodin. L'ouverture intervient presque un an jour pour jour après la présidentielle du 12 octobre 2025, dont les résultats sont contestés par une partie de l'opposition.

Au 8 octobre 2026, les procès-verbaux réunis par l'équipe de Vox237 couvraient 6 675 des 31 595 bureaux de vote du scrutin présidentiel. Soit environ 21 % du total. Un chiffre modeste, mais réel. Et surtout, vérifiable.

Qui est Rebecca Enonchong ?

Née en 1967 au Cameroun, Rebecca Enonchong a fondé AppsTech en 1999, une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques pour les entreprises, basée à Bethesda, dans le Maryland. Elle dirige également ActivSpaces, un centre d'accompagnement de l'innovation au Cameroun, et figure parmi les membres fondateurs de l'African Business Angel Network.

En juin 2026, elle a été nommée vice-présidente de la Chambre de Commerce Internationale. Elle est la première femme africaine à occuper ce poste.

Mais Enonchong n'est pas qu'une femme d'affaires. Elle s'exprime régulièrement sur la politique camerounaise. En octobre 2025, elle a affirmé que le pays était engagé dans un « processus révolutionnaire », ajoutant que « toutes les révolutions n'impliquent pas de violence ». En janvier 2026, elle a accusé Paul Biya d'avoir « volé la victoire » d'Issa Tchiroma Bakary, le candidat de l'opposition.

Son engagement ne date pas d'hier. En 2021, elle avait été brièvement arrêtée pour ses prises de position contre la corruption. Le hashtag FreeRebecca avait alors été utilisé 30 000 fois en 24 heures sur Twitter.

Comment fonctionne Vox237 ?

Présentée comme une « assemblée citoyenne en ligne », la plateforme repose sur trois piliers.

Les consultations citoyennes. Les utilisateurs pourront répondre à des questions d'actualité, proposer des initiatives et participer à des actions collectives, notamment des pétitions.

L'accès aux textes officiels. Un espace d'apprentissage donnera accès à 28 textes officiels camerounais, avec des réponses aux questions renvoyant directement aux articles concernés.

La documentation électorale. C'est le volet le plus ambitieux. Toute personne détenant une copie d'un procès-verbal de la présidentielle de 2025 pourra la transmettre via la plateforme. Les documents seront photographiés et publiés.

Pour traiter ces documents, Vox237 annonce un dispositif reposant sur l'intelligence artificielle. Les chiffres seront extraits automatiquement, le bureau de vote identifié, et des contrôles de cohérence effectués. En cas d'incohérence, un second modèle relira le procès-verbal. Si les deux lectures divergent, un membre de l'équipe examinera l'image manuellement.

Protéger les utilisateurs

La protection des participants est présentée comme une priorité.

L'inscription se fera sous pseudonyme. Aucun numéro de téléphone ne sera obligatoire. Les données de localisation des photographies seront supprimées. Les réponses seront conservées sans lien avec le compte.

Des contrôles sont prévus pour limiter les inscriptions automatisées et repérer les participations suspectes.

La plateforme sera accessible depuis un navigateur mobile, en français, en anglais et en pidgin camerounais. Ses concepteurs annoncent des pages consommant peu de données, ainsi qu'un système permettant de préparer l'envoi d'un procès-verbal sans connexion, puis de le transmettre au retour du réseau.

Un contexte politique chargé

La présidentielle du 12 octobre 2025 a été contestée. Le Conseil constitutionnel a proclamé Paul Biya vainqueur avec 53,66 % des voix, contre 35,19 % pour Issa Tchiroma Bakary. Tchiroma a publié ce qu'il présentait comme les procès-verbaux de 18 départements sur 58, couvrant environ 80 % de l'électorat.

Un an plus tard, aucun des autres candidats n'a rendu publics ses propres procès-verbaux. La question de la vérifiabilité des résultats reste entière.

C'est précisément dans cet espace que Vox237 veut s'inscrire. Pas pour contester un résultat proclamé. Pour documenter ce que les citoyens peuvent vérifier par eux-mêmes.

Qu'est-ce que Vox237 ?

Une plateforme en ligne de participation citoyenne et de transparence électorale, lancée par l'entrepreneuse camerounaise Rebecca Enonchong. Elle ouvre au public le 11 octobre 2026.

Que peut-on faire sur Vox237 ?

Répondre à des consultations, accéder à 28 textes officiels camerounais, et transmettre des copies de procès-verbaux de la présidentielle de 2025.

Comment les procès-verbaux sont-ils traités ?

Par intelligence artificielle. Les chiffres sont extraits automatiquement, le bureau de vote identifié, et des contrôles de cohérence effectués. En cas de doute, un humain vérifie.

Vox237 est-elle liée à un parti politique ?

La plateforme se déclare indépendante de tout parti, candidat ou mouvement. Elle est placée sous la gouvernance de Cameroon Solidarity Response, Inc., présentée comme une organisation à but non lucratif enregistrée aux États-Unis.