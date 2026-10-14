L'automne 2026 s'annonce dense pour le football africain, entre sélections nationales et compétitions de clubs. Les qualifications de la CAN 2027 reprendront à la mi-novembre, tandis que les coupes interclubs entreront dans leur phase de groupes. Plusieurs poules issues du tirage effectué par la CAF promettent déjà des duels serrés. Passons en revue les rencontres à cocher et les équipes qui méritent une attention particulière.

Tunisie - Libye, un duel de voisins sous pression

Dans la poule H, Tunisiens et Libyens se disputent l'unique billet disponible derrière l'Ouganda, pays coorganisateur. En marge des grandes soirées, une partie du public fréquente aussi le casino en direct sur MelBet, avec ses tables animées par de vrais croupiers. La Tunisie n'a pris que deux points à Radès, malgré son statut de tête de série. La Libye, absente de la phase finale depuis 2012, n'en compte qu'un seul.

Ces voisins maghrébins s'affronteront deux fois lors du même rassemblement de la phase de groupes, à quelques jours d'intervalle. Le perdant de ce double tête sera éliminé. Le Botswana, qui est toujours invaincu, espère une opportunité de qualification avec une éventuelle défaillance de ces deux contenders. Les supporters des deux pays maghrébins se préparent à des soirées électrisantes.

Cameroun - Namibie, l'autre affiche de novembre

Le Cameroun mène le groupe G avec quatre points, mais la Namibie reste en embuscade. Sur smartphone, ces matchs se suivent facilement après avoir pris soin d'installer Melbet APK depuis le site consacré à l'application. Les Brave Warriors avaient battu le Congo en ouverture, preuve de leur capacité à créer la surprise. Les Lions indomptables de David Pagou, emmenés par Bryan Mbeumo, partiront néanmoins favoris.

Le Congo et les Comores termineront ce groupe en dispute. La chance de qualification de la Namibie monterait en flèche avec une victoire. Les Comores et le Congo mèneront leur propre double confrontation. Les Lions Indomptables, quant à eux, veulent éviter une autre déception après le nul à Brazzaville.

Les équipes à surveiller cet automne

Le Mozambique, leader du groupe J

Le Mozambique a dépassé le Sénégal à la différence de buts après avoir battu le Soudan 4-1. Geny Catamo, qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués pour l’équipe nationale (2026 et ça continue), est leur meilleur buteur. Les Mambas ont atteint les huitièmes de finale pour la première fois en 2025, au cours de la première année de Chiquinho Conde à la tête.

L'Ouganda, déjà qualifié mais ambitieux

En tant que co-hôtes des finales, l’Ouganda s’est qualifié automatiquement, mais leurs résultats comptent pour le Groupe H. Les Cranes occupent le sommet du groupe avec quatre points, après un nul à Radès et une victoire contre la Libye. L’Ouganda veut également sécuriser sa première apparition en finales sur le sol national. Kampala accueillera aussi plusieurs matchs pendant les finales.

Le Maroc et la RD Congo, sans faute

En septembre, le Maroc et la RD Congo ont poursuivi sur leur élan. Le capitaine des Lions de l’Atlas Brahim Díaz a marqué contre le Lesotho. Les deux pays sont considérés comme de sérieux prétendants au titre. Le Maroc a accueilli l’édition CAN 2025.

Les coupes africaines des clubs

Oct-Déc sera une période passionnante pour les compétitions interclubs en CAF. Le 2e tour des qualifications se déroulera du 16 au 18 octobre et du 23 au 25 octobre. La phase de groupes se déroulera du 27 novembre 2026 au 24 janvier 2027. Les compétitions mettront en vedette les meilleurs clubs d’Afrique.

Les rendez-vous à noter

Les fans pourront soutenir leur club et leur pays cette saison avec les compétitions interclubs et les compétitions de l’équipe nationale qui se déroulent parallèlement. Les dates exactes des compétitions interclubs seront communiquées par la CAF.

Rendez-vous Période Pourquoi le suivre Tunisie - Libye Mi-novembre Un seul billet en jeu dans le groupe H Cameroun - Namibie Mi-novembre Le premier contre l'outsider de la poule G Mozambique Novembre et mars Leader surprise du groupe J Ouganda Novembre et mars Pays hôte en tête de sa poule Coupes interclubs de la CAF 27 novembre - 24 janvier Phase de groupes continentale

Les affiches présentent le calendrier continental du football pour les équipes nationales et les clubs jusqu’au début de 2027. Les fans de football auront peu de répit car ils pourront suivre le football béninois au niveau continental tout au long de la période.

Un continent en pleine effervescence

Il y aura de nombreux matches intéressants cette année dans le football africain, des qualifications à la Coupe des Nations Africaine aux compétitions des clubs. Le calendrier du football cette année nous donnera une indication sur la manière dont les équipes se préparent pour la Coupe Continentale des Nations d’Afrique PAMOJA. Connaître les règles établies par l'État est important, car suivre le football sans pauses nécessitera de la planification.