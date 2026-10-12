De la modeste demeure familiale construite en 1962 à une résidence hôtelière de standing, MATROX raconte une formidable histoire de transmission, de transformation et d'ambition architecturale au cœur de la capitale régionale de l'Ouest-Cameroun.



REPORTAGE DÉCOUVERTE | TOURISME, PATRIMOINE ET HÔTELLERIE

Au cœur de Bafoussam, cette ville dynamique où se rencontrent tradition, modernité et vitalité économique, se dresse une adresse qui mérite le détour : la Résidence Hôtelière MATROX. Bien plus qu'un simple établissement d'hébergement, c'est une véritable histoire de famille, de mémoire et de renaissance architecturale qui s'offre aujourd'hui aux visiteurs.

Ici, chaque mur raconte une époque, chaque transformation témoigne d'une ambition et chaque espace traduit une volonté : celle d'offrir à Bafoussam un cadre d'accueil alliant confort, élégance et intimité.



Tout commence en 1962.

À cette époque, une maison familiale sort de terre dans la simplicité architecturale caractéristique des années soixante. Une demeure classique, construite pour abriter une famille, loin d'imaginer qu'elle deviendrait, plusieurs décennies plus tard, l'une de ces adresses qui participent à la transformation du paysage hôtelier de la ville.

Les années passent, les générations se succèdent, les habitudes changent et Bafoussam poursuit son développement.

Mais cette maison, elle, ne disparaît pas. Elle résiste au temps, conserve son histoire et se prépare à une nouvelle destinée.

À l'origine de cette remarquable métamorphose, Timothé FEZE, actuel propriétaire des lieux, qui a choisi de donner une seconde vie à cette propriété héritée de son père.



Avec une certaine émotion et beaucoup de fierté, il nous raconte les différentes étapes de cette transformation. Son récit est celui d'un homme profondément attaché à ses racines, mais résolument tourné vers l'avenir.

Car transformer une maison familiale en résidence hôtelière ne consiste pas uniquement à moderniser des murs ou à embellir une façade. C'est aussi préserver une mémoire, valoriser un héritage et inscrire une histoire familiale dans une nouvelle dynamique économique.

À l'entrée de l'établissement, sur le flanc gauche, des images retraçant les différentes étapes de son évolution accueillent les visiteurs. Elles constituent un véritable témoignage visuel de cette aventure architecturale.

D'une photographie à l'autre, on mesure le chemin parcouru. La maison d'hier a progressivement laissé place à une résidence contemporaine, sans pour autant renier ses origines.



C'est toute la beauté de MATROX : avoir réussi à transformer le passé en une promesse d'avenir.

MATROX, UNE AUTRE IDÉE DU CONFORT ET DE L'HOSPITALITÉ À BAFOUSSAM

Aujourd'hui, la Résidence Hôtelière MATROX se présente comme une adresse privilégiée pour les voyageurs en quête de tranquillité, de confort et d'indépendance.

Située en plein centre-ville de Bafoussam, elle offre un cadre adapté aussi bien aux séjours professionnels qu'aux escapades familiales, aux vacances ou aux déplacements de courte et de longue durée.

L'établissement met notamment à la disposition de sa clientèle trois belles suites familiales, pensées pour permettre aux parents et à leurs enfants de partager des moments de convivialité tout en préservant leur intimité.

À ces suites viennent s'ajouter des appartements meublés de haut standing, conçus pour répondre aux attentes des visiteurs qui souhaitent retrouver, loin de chez eux, une atmosphère résidentielle chaleureuse.

Car voyager ne signifie pas nécessairement renoncer au confort de son foyer. Et c'est précisément cette philosophie que MATROX entend incarner : se sentir chez soi, même lorsqu'on est ailleurs.



Dans une ville comme Bafoussam, carrefour commercial, culturel et économique majeur de l'Ouest-Cameroun, cette offre d'hébergement constitue une réponse aux besoins d'une clientèle de plus en plus attentive à la qualité de son séjour.

UNE RENAISSANCE ARCHITECTURALE, MAIS AUSSI UNE HISTOIRE DE TRANSMISSION

Ce qui rend MATROX particulièrement intéressante, au-delà de sa vocation hôtelière, c'est l'histoire humaine qui accompagne sa transformation.

Il y a dans cette aventure quelque chose de profondément symbolique.

Un père construit une maison en 1962. Des décennies plus tard, son fils reprend cet héritage, lui donne une nouvelle dimension et en fait un espace d'accueil ouvert sur le monde.

Voilà une illustration de ce que peut représenter la transmission patrimoniale lorsqu'elle rencontre l'esprit d'entreprise.

Au lieu de laisser le temps effacer les souvenirs, Timothé FEZE a choisi de les inscrire dans la pierre, dans l'architecture et dans une activité économique porteuse d'avenir.



La Résidence MATROX devient ainsi le trait d'union entre deux générations, deux époques et deux visions de l'habitat.

D'un côté, la simplicité d'une demeure familiale née dans les années soixante. De l'autre, les exigences contemporaines d'une résidence hôtelière destinée à recevoir des voyageurs venus d'horizons différents.

Une maison a changé de visage, mais elle n'a pas perdu son âme.

BAFOUSSAM, UNE DESTINATION À DÉCOUVRIR AUTREMENT

Séjourner à la Résidence MATROX, c'est également choisir de découvrir Bafoussam, une ville au caractère singulier, porte d'entrée vers les richesses culturelles, touristiques et traditionnelles de la région de l'Ouest.

Terre de chefferies, de traditions ancestrales, d'entrepreneuriat et de rencontres, cette partie du Cameroun possède un patrimoine exceptionnel qui mérite d'être davantage valorisé.

Et dans cette dynamique, les initiatives privées comme celle de Timothé FEZE jouent un rôle important.

Elles contribuent à diversifier l'offre d'hébergement, à embellir le cadre urbain et à renforcer l'attractivité de la destination.

MATROX s'inscrit dans cette volonté de faire de l'hospitalité une véritable expérience, où le visiteur ne vient pas seulement passer une nuit, mais profiter d'un cadre agréable, découvrir une ville et, pourquoi pas, revenir.



MATROX : LE PASSÉ POUR RACINES, L'EXCELLENCE POUR HORIZON

Il est des bâtiments qui traversent le temps sans véritablement changer. D'autres, en revanche, connaissent plusieurs vies et deviennent les témoins privilégiés de l'évolution d'une ville et de ses habitants.

La Résidence Hôtelière MATROX appartient à cette seconde catégorie.

Née d'une maison familiale en 1962, transformée au fil des décennies et portée aujourd'hui par la vision de Timothé FEZE, elle illustre à sa manière la capacité de l'entrepreneuriat camerounais à conjuguer patrimoine, modernité et hospitalité.

Alors, que vous soyez de passage à Bafoussam pour affaires, pour des retrouvailles familiales, pour une cérémonie traditionnelle ou simplement pour découvrir les merveilles de l'Ouest-Cameroun, la Résidence Hôtelière MATROX vous ouvre ses portes.

Trois suites familiales, des appartements meublés de standing, une situation privilégiée au cœur de la ville et, surtout, une histoire qui donne à cette adresse une identité particulière.



À MATROX, on ne vient pas seulement chercher un toit. On vient découvrir un lieu où l'histoire familiale rencontre l'art de recevoir.

Et lorsque les murs ont autant de choses à raconter, le séjour prend forcément une autre dimension.

Bienvenue à la Résidence Hôtelière MATROX, au cœur de Bafoussam, là où le patrimoine d'hier rencontre l'élégance d'aujourd'hui.

Un reportage découverte des Éditions SOPIEPROD Paris.

Téléphone MATROX: 696289343; 651537411