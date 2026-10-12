Coup de théâtre judiciaire aux États-Unis. Christa Pike, 50 ans, a été libérée de l'hôpital samedi et reconduite à la prison pour femmes Debra K. Johnson Rehabilitation Center, où elle était incarcérée depuis 30 ans.

Pike avait été transportée à l'hôpital dans un état critique après avoir reçu deux injections de pentobarbital lors d'une tentative d'exécution le 30 septembre à la Riverbend Maximum Security Institution. Placée sous respirateur artificiel à un moment, ses avocats ne s'attendaient pas à ce qu'elle survive. Elle a finalement repris connaissance et recommencé à parler et à marcher avec assistance.

Dans un communiqué commun, ses avocats ont indiqué : "Elle est reconnaissante envers les premiers intervenants et son équipe médicale pour leurs soins dans ces circonstances extraordinaires. Elle continue à recevoir des soins médicaux en prison et nous continuerons à suivre son rétablissement." Selon ses conseils, elle a encore un long chemin à parcourir avant de se rétablir.

Selon le Death Penalty Information Center, Christa Pike est la première personne de l'histoire américaine à survivre après avoir reçu des doses létales lors d'une exécution par injection létale. 15e2

Le département correctionnel du Tennessee n'a pas expliqué publiquement pourquoi l'exécution a échoué. Des experts évoquent un problème de pose de la perfusion intraveineuse qui aurait fait que le produit s'est répandu dans les tissus au lieu d'entrer dans la circulation sanguine.

Dans un document judiciaire, ses avocats affirment qu'à aucun moment l'équipe d'exécution n'a réalisé que les lignes IV n'étaient pas correctement placées. 15e2

Conséquence directe : le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a suspendu toutes les exécutions prévues cette année et ordonné une enquête indépendante. Le directeur des prisons de l'État a démissionné dans la foulée. Cette semaine, un juge a ordonné à l'État de conserver toutes les preuves liées à l'échec de l'exécution, en vue d'une future procédure judiciaire. 15e2

Pour rappel, Pike a été condamnée à mort pour le meurtre en 1995 de Colleen Slemmer, 19 ans, sa camarade de classe dans un camp de formation professionnelle. Elle devait devenir la première femme exécutée dans le Tennessee depuis plus de 200 ans.

Ses avocats demandent désormais que sa peine soit commuée en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.